Savona Rugby, amichevole con il Cuneo Pedona per saggiare la preparazione

Savona. Ad un mese dall’inizio degli allenamenti il Savona Rugby affronterà domenica 23 in amichevole ed in trasferta il Cuneo Pedona per saggiare la preparazione raggiunta in vista del campionato, al campo Madonna dell’Olmo alle ore 12. Il primo incontro della Serie C1 si giocherà domenica 14 ottobre.

I piemontesi militano nel campionato di Serie C2 e non nascondono l’ambizione di poter salire quest’anno in C1; settimana scorsa hanno affrontato sempre in amichevole il Rivoli e stanno prendendo le misure per iniziare al meglio la stagione ufficiale.

In casa Cus Savona si vuole saggiare la preparazione, arrivata ormai a metà strada verso l’esordio di metà ottobre. La preparazione atletica è stata portata aventi in contemporanea alla ripresa della preparazione tecnica individuale, ponendo al centro degli allenamenti i movimenti collettivi di reparto. L’obiettivo immediato è di costruire tutti gli automatismi che portino ad un buon sostegno di squadra, uno dei punti chiave del rugby.

L’amichevole col Cuneo Pedona non è quindi l’incontro da cui aspettarsi una prova generale del gioco biancorosso; piuttosto sarà un punto di osservazione privilegiato per individuare punti di miglioramento.

Entrambe le compagini hanno motivo per impegnarsi a fondo; qualunque sia il risultato finale, a nessuno piace perdere. Sarà cura di Andrea Costantino, allenatore non giocatore in questa prima fase, trovare le indicazioni per impostare il prossimo mese di allenamemto.