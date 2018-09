Savona. Verrà riaperto questa sera il controviale di corso Tardy e Benech. Una buona notizia non solo per tutti i residenti, ma anche per i genitori che, da lunedì, dovranno portare i loro figli nel plesso scolastico delle Astengo.

Ad annunciarlo è l’assessore ai lavori pubblici, Pietro Santi: “Siamo riusciti a garantire da questa sera la riapertura del controviale, proprio con l’obiettivo di facilitare le famiglie per l’inizio dell’anno scolastico. In questo modo possiamo garantire una viabilità più rapida ed efficace”.

Il controviale dovrà essere nuovamente chiuso quando sarà il momento di riasfaltarlo, al termine dei lavori di piantumazione dei bagolari.