Savona, ottimi risultati per il nuovo mercato di Campagna amica del mercoledì mattina

“Il mercato di Campagna amica a Savona, rappresenta un’iniziativa importante oltre che per gli imprenditori, per tutti quei cittadini che intendono acquistare prodotti di qualità e di stagione, che non devono percorrere grandi distanze con mezzi inquinanti e subire lunghi tempi di trasporto prima di giungere sulle tavole”. È quanto afferma Coldiretti Savona, in riferimento al mercato di Campagna amica Savona, inaugurato lo scorso mese di aprile, in piazza del Popolo, zona giardini. Olio extravergine di oliva, vino, formaggi, ortaggi di stagione, legumi, fiori: questi alcuni dei prodotti locali che una ventina di aziende del territorio vendono direttamente ai cittadini-consumatori ogni mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

La finalità dei mercati di Campagna Amica, è quella di accorciare la filiera grazie alla promozione di prodotti a chilometro zero. Il progetto, inoltre, è volto a garantire una corretta informazione circa le caratteristiche organolettiche, la rintracciabilità e la stagionalità dei prodotti, con un giusto rapporto qualità prezzo. “Si tratta di un’iniziativa – spiega il presidente della Coldiretti Savona Marcello Grenna – che crea delle grandi opportunità sia per il mondo agricolo che per la società, perché c’è una soddisfazione di remunerazione per l’impegno e lo sforzo che gli imprenditori mettono in campo e c’è un adeguato risparmio per i consumatori e soprattutto la sicurezza dell’origine del prodotto”.

E’ il direttore della Coldiretti Savona, Simone Moroni, ad evidenziare come tale progetto rappresenti “una nuova tappa nell’ampliamento della rete provinciale di ‘Campagna Amica’ che oltre al mercato di Savona e quello già consolidato di Carcare, annovera oltre un centinaio punti, sia come fattorie che come agriturismi dove è garantita la genuinità, la freschezza e la tracciabilità dei prodotti, senza dimenticare le 5 Botteghe di campagna Amica e i ristoranti che aderiscono alla rete della provincia. Sicurezza alimentare, rintracciabilità, prezzi equi, prodotti a chilometro zero e reddito per le imprese – sottolinea Moroni – sono gli obiettivi che intendiamo raggiungere attraverso questo mercato, che ci permetterà di confrontarci con i consumatori con i quali dovremmo costruire un reciproco successo”.

“Inoltre – chiosano Grenna e Moroni – con la ripresa delle scuole abbaimo in programma ,in collaborazione con il Comune di Savona e l’Assessore Zunato, una serie di incontri formativi e laboratori da svolgere ,in occasione del mercato del mercoledì sul sito di piazza del Popolo in modo da avvicinare e informare anche i prossimi consumatori di domani per renderli edotti e consapevoli dell’importanza di una alimentazione corretta, tracciata e genuina”.