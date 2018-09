Savona, lo scivolo rotto da un anno

Savona. E’ ormai trascorso un anno, forse più, e lo scivolo di cui alla fotografia allegata non è stato restaurato; un intero lato della transenna del piano rialzato è stata divelta.

Il manufatto, installato in un giardino pubblico, è a 20 metri dall’ingresso di una pubblico scuola di primo grado che ospita centinaia di bambini.

Ritengo di essere realista allorquando affermo che sia solo una questione di tempo prima che un bambino si infortuni.

Se non ci sono le risorse per ripararlo è, quantomeno, opportuno adottare efficaci misure per metterlo in sicurezza; altrimenti sarebbe più prudente rimuoverlo.

Lettera inviata al Comune di Savona da Nevio Rissone