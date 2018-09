Savona. La sezione savonese dell’Aism, l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, intitola la propria sede alla sua volontaria storica, Maria Laura Ferreccio, scomparsa nel 2016. La cerimonia è stata fissata per sabato 22 settembre 2018, alle 15,30, nella sede dell’associazione in via B. Walter 5r a Savona.

“Avrebbe compiuto settant’anni da pochi giorni, la nostra Maria Laura. Il suo compleanno lo avrebbe festeggiato insieme a noi, in sezione. Il suo tempo era per noi, la sua giornata era dedicata a noi: in qualunque momento avessimo chiesto aiuto e di essere ascoltati, Maria Laura c’era. Ed eri sicuro di essere stato capito. Faceva qualsiasi cosa per le ‘sue’ persone, erano la sua famiglia. Davvero; un giorno si e uno no guidava il nostro pullmino e portava le persone a fare terapia, sino a Genova se occorreva” ricordano dall’Aism.

Passione, entusiasmo, perseveranza: era questo Maria Laura Ferreccio, la donna che ha fatto la storia del volontariato per Aism nella sezione della città di Savona: “Era il 1993 quando Maria Laura inizia la sua attività come volontaria presso la sezione di Savona. Iniziative, eventi, attività di raccolta fondi e molto altro ancora erano i tanti impegni che svolgeva ogni giorno con dedizione e costanza. Ex maestra di asilo, era l’anima della sezione, di cui è stata nominata Presidente nel 2015. Presenza indimenticabile per AISM, Maria Laura ci ha lasciato nel 2016, all’età di 68 anni, improvvisamente” spiegano dall’associazione.

Proprio per ricordare la sua attività di instancabile volontaria e il suo sostegno per le persone con sclerosi multipla, la sezione di Savona sarà quindi intitolata alla sua memoria.

La cerimonia di intitolazione sarà accompagnata dalle voci del Gruppo Corale “Le Ginestre”.