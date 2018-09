Savona, la fermata del bus di piazza Mameli si sposta

Savona. A partire da lunedì la fermata numero 42 di Piazza Mameli posta in prossima dell’intersezione tra via Boselli e via Paleocapa, nel Comune di Savona, verrà spostata in via Paleocapa prima dell’incrocio con piazza del Popolo.

In conseguenza di quanto sopra, le linee 6/ Savona – S. Ermete e 40/ Savona – Finalborgo, non effettueranno più la fermata centrale di piazza Mameli bensì la fermata di nuova istituzione; le linee 7 – 7/ – 30 – Sassello – Pareto e Stella S.G., non effettueranno più la fermata centrale di piazza del Popolo bensì la fermata di nuova istituzione.

Resterà invariato, nel centro di piazza Mameli, il capolinea delle linee 9 Savona – Quiliano, 2 e 2/, Marmorassi e Bergeggi/Vezzi.

Per ulteriori informazioni sui servizi TPL è possibile contattare il numero 019 2201231 (attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 7.15 alle ore 17.30 e il sabato dalle ore 7.15 alle ore 13.00) e il sito internet all’indirizzo www.tpllinea.it.