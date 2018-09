Savona, in scena la “Cena in Color”: così il quartiere di VIllapiana saluta l’estate

Savona. Sabato 8 settembre, a partire dalle 19,30, i giardini di via delle Trincee di Savona si animeranno per la prima edizione di “Un Fiume di Colori”, evento organizzato dai commercianti e i cittadini del quartiere di Villapiana, con il patrocinio del Comune di Savona, nella versione policromatica e “green” della Cena in Bianco.

Commercianti e cittadini hanno deciso di unire le forze proprio per valorizzare i giardini delle Trincee con intrattenimento, musica e giochi per i più piccoli. La regole della neo battezzata “Cena in Color” sono semplici: rigorosamente vietato l’utilizzo del bianco. Come da tradizione, i partecipanti dovranno portare con sé sedie, tavoli e vivande.

Gli organizzatori di “Un Fiume di Colori”, in collaborazione con gli assessori Maria Zunato, Maurizio Scaramuzza e Doriana Rodino, propongono di valorizzare le periferie cittadine attraverso un appuntamento che ha come obiettivo la continuità, per riscoprire una zona verde della città di Savona. Spazio alla creatività e alla stravaganza, tra intrattenimento per i più piccoli e sorprese per i più grandi, musica e spettacoli itineranti.

Per partecipare alla “Cena in Color” è consigliata l’iscrizione, che può essere effettuata tramite i seguenti contatti: unfiumedicolori.18@libero.it; tel. 347.9651197. Per info e regolamento, visitare le pagine Facebook e Instagram “Un Fiume di Colori.18”