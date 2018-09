Savona. In occasione della ricorrenza della sua nascita, questa mattina alle ore 10 la Sala Rossa di Palazzo Sisto a Savona ha ospitato un convegno dedicato alla figura del presidente della Repubblica Sandro Pertini. L’incontro è stato organizzato dal Comune di Savona (in sala c’era il sindaco Ilaria Caprioglio) insieme a Regione Liguria (presente l’assessore Ilaria Cavo), Comune di Stella (presente il sindaco Marina Lombardi), Associazione Sandro Pertini di Stella e Fondazione Sandro Pertini. In sala anche molti studenti del Liceo Scientifico.

Gli interventi del mattino sono stati finalizzati a rilevare il carattere e la personalità di quello che sarebbe poi diventato il presidente della Repubblica. Attraverso il ricordo della figura di Sandro Pertini si è cercato anche di valorizzare e far conoscere meglio alcuni aspetti della storia della città della Torretta nel periodo compreso tra la fine dell’ottocento e gli inizi del novecento.

Nel pomeriggio seguirà al “Museo Sandro Pertini Renata Cuneo” del Priamàr un incontro curato dalla storica dell’arte Monica Vinardi che, di fronte alle opere d’arte di Casa Pertini donate dalla vedova Carla Voltolina per espresso desiderio del presidente, approfondirà l’intenso rapporto tra Sandro Pertini e i numerosi artisti da lui conosciuti ed incontrati.