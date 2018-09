Savona. C’è un guasto alla conduttura del gas alla base dei lavori in corso in piazza Mameli a Savona. Ecco la risposta alla domanda che molti savonesi si sono posti ieri di fronte a un imponente scavo all’altezza dell’ultimo tratto di via Paleocapa, che sta avendo non poche ripercussioni sulla viabilità del centro.

Come detto l’intervento, effettuato da Italgas, è dovuto a un cedimento del terreno causato da una conduttura danneggiata. Inevitabile quindi lo scavo per sostituire i tubi nell’area interessata dal guasto.

di 5 Galleria fotografica Savona, lavori di Italgas in piazza Mameli









I lavori in corso si trasformeranno anche nell’occasione per ripristinare il porfido della piazza. Lo annuncia l’assessore ai lavori pubblici, Pietro Santi: “Ho chiesto personalmente, ed è chiaramente precisato anche sul permesso di manomissione del suolo pubblico, che al termine dei lavori il porfido sia ripristinato da una ditta specializzata in questo tipo di lavori. Contestualmente a questo intervento, provvederemo anche a sistemarlo in altri punti della piazza in cui, in passato, ci si era limitati a rattoppare con l’asfalto”.

Il tutto, conclude Santi, dovrebbe durare ancora una decina di giorni nel corso dei quali sarà sempre garantito, almeno in un senso, il transito in piazza e in via Paleocapa.