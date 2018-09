Savona, in piazza del Popolo il recital “Una chitarra da cinema” col maestro Renato Procopio

Savona. Si intitola “Una chitarra… da cinema” il recital di Renato Procopio che si terrà giovedì 13 settembre alle 18.30 in piazza del Popolo a Savona. La manifestazione è organizzata dal Comitato Cittadini per Piazza del Popolo in collaborazione con il Caffè Storico e gode del patrocinio del Comune di Savona.

Il concerto prosegue la serie di iniziative che il Comitato Ccittadini per Piazza del Popolo sta organizzando al fine di riqualificare una delle piazze più belle di Savona: “In questo caso – spiegano dal gruppo – grazie alla disponibilità ed alla cortesia del maestro Renato Procopio proporremo un concerto di chitarra classica con rivisitazione delle più celebri ed amate colonne sonore da film”.

“Questo concerto rappresenta un altro tassello nel nostro progetto per cercare di far rivivere piazza del Popolo – dice il presidente del Comitato Silvano Tabò – La riqualificazione della piazza prosegue ormai da tempo ed i risultati finalmente cominciano a vedersi. Ringraziamo il maestro Procopio e l’amministrazione comunale e vi aspettiamo numerosi giovedì alle 18.30”.