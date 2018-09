Savona, il Pd consegna 1200 euro alla Fondazione Comunità Servizi Onlus – Caritas

Savona. Questa sera presso la sede della Federazione provinciale del Partito Democratico di Savona è avvenuta la consegna alla Fondazione Comunità Servizi Onlus – Caritas della busta contenente il ricavato del progetto “La U de l’Unità” che ha caratterizzato sul fronte della cultura solidale la Festa de l’Unità dell’estate 2018.

In totale 1200 euro provenienti dalle offerte pervenute per le opere realizzate dagli artisti che hanno partecipato al progetto; 1200 euro che verranno utilizzati da Caritas per il progetto dell’Emporio solidale, un nuovo modo di affrontare l’emergenza e la povertà.

“Ringraziamo ancora una volta tutti gli artisti che hanno regalato una loro interpretazione della U e tutti coloro che hanno fatto un’offerta per acquisirle, la Fondazione Centofiori e Studiowiki che hanno ideato e realizzato questo progetto di cultura solidale” commenta Giacomo Vigliercio, segretario provinciale PD.