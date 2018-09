Savona, il Pd attacca Caprioglio: “Maggioranza allo sbando”

Savona. “La maggioranza che dovrebbe governare il Comune di Savona è sempre più allo sbando. Dopo Elda Olin, anche Simona Saccone è uscita dal gruppo ‘Savona 2.0’ per aderire al gruppo Misto, con l’intento di smarcarsi da una maggioranza che colleziona insuccessi”. A sferrare l’attacco al sindaco di Savona Ilaria Caprioglio è la segreteria provinciale del Pd che, davanti alla turbolenza della Giunta savonese, rincara la dose.

“La situazione disastrosa della pulizia della città è la manifestazione più tangibile della totale disorganizzazione di un governo comunale in preda a liti interne (pensiamo allo scontro tra Sindaco e Lega sulla vicenda ATA, ai continui balletti sui rimpasti di Giunta e ai continui cambiamenti di gruppo dei consiglieri di maggioranza) e in cui ogni assessorato si muove per conto proprio senza alcun coordinamento. L’incapacità di gestire i problemi della città e le divisioni della maggioranza si riflettono anche nella perdita di rilevanza del Comune di Savona, che finisce per rimanere isolato dagli altri, inclusi quelli governati dalle stesse forze politiche: basti pensare alla vicenda della Provincia, solo per citare la più evidente” proseguono dal Pd savonese.

“Savona merita di più; noi faremo la nostra parte affinché questa parentesi si chiuda e si apra una nuova stagione che dia nuovamente a Savona un’Amministrazione all’altezza dei problemi e delle sfide dei prossimi anni e che restituisca alla città il suo ruolo” concludono dalla segreteria provinciale del Pd.