Savona. Ieri lo spazio dedicato al volontariato di Cesavo al centro commerciale Ipercoop “Il Gabbiano” di Savona ha ospitato l’associazione culturale “Amici del San Giacomo”, una realtà savonese volta alla tutela dell’omonimo complesso religioso da anni abbandonato.

“La nostra associazione ha come obiettivo il restauro del prezioso complesso in località Valloria, è stato bello incontrare oggi centinaia di savonesi per parlare dei nostri progetti, ma soprattutto per far conoscere questo pezzo di storia della città che ancora oggi custodisce opere di un immenso valore artistico” dice il presidente Michele Salvatore.

Foto 2 di 2



Alla giornata hanno partecipato molti volontari e soci ed è stata anche occasione per votare il complesso del San Giacomo come “Luogo del Cuore Fai”.

“L’associazione ringrazia Cesavo e Il Gabbiano per la bella opportunità concessa e invitiamo tutti a visitare il nostro nuovo sito web www.amicidelsangiacomo.org per scoprire virtualmente le opere d’arte e la storia di questo complesso architettonico unico e bisognoso di lavori di recupero” conclude Salvatore.