Savona. Si è conclusa con successo la quarta edizione della Savona Half Marathon, “La Corsa dei Papi”. Fin dalle prime ore della mattinata la città della Torretta è stata invasa da un gran numero di atleti e dai loro accompagnatori, giunti di buon’ora per scaldarsi, godersi l’ambiente pre partenza e, per quanto riguarda le due gare minori, iscriversi in extremis.

Lo start, previsto in via Paleocapa, è stato ritardato di qualche minuto rispetto all’orario previsto, a causa di un inconveniente lungo il percorso da chiudere al traffico. Per ingannare l’attesa, tra la musica e le parole dello speaker “Giampy” Boscani, si è svolto il sorteggio delle crociere Runner & Walker on Cruise in palio per gli iscritti, due per ogni gara.

Foto 3 di 4







Non appena è arrivato il consenso da parte della polizia municipale, è stato dato il via, poco prima delle 10: circa duecentocinquanta atleti sono scattati per contendersi il successo della mezza maratona.

Tre minuti dopo, hanno preso il via i circa trecento podisti partecipanti alla Savona Ten 10K. Infine, spazio alla family run che, con circa duecento iscritti, ha portato a circa 750 i partecipanti complessivi alle tre gare organizzate dal Comune di Savona e dall’associazione Chicchi di Riso onlus, in collaborazione con la Podistica Savonese. Ad essi si sono aggiunti, a bordo strada, i tanti amici, conoscenti e semplici curiosi che non hanno fatto mancare il loro apporto all’evento, tifando e sostenendo gli atleti in gara.

Il clima, nonostante il caldo che ancora si è fatto un poco sentire, è stato tutto sommato gradevole, grazie anche all’assenza del sole, che ha permesso ai podisti di realizzare buoni tempi.

Il vincitore della Savona Half Marathon 2018 è Mike Njuguna, keniota tesserato per la Côte d’Azur, con il tempo di 1 ora 10’38”. Seconda posizione per Corrado Pronzati (Maratoneti Genovesi) in 1h10’47”, terzo El Mehdi Maamari (Cambiaso Risso Running Team) in 1h11’36”.

Quarta posizione per Michele Bruzzone (Cambiaso Risso Running Team), quinto Emanuele Repetto (Delta Spedizioni), sesto Ghebrehanna Savio (Cambiaso Risso Running Team), settimo Gianluca Catalano (Maratoneti Genovesi), ottavo Livio Denegri (Atletica Novese), nono Alessio Bozano (Podistica Savonese), decimo Davide Oriolo (Maurina Olio Carli).

Vincitrice in ambito femminile, quindicesima assoluta, Claudia Gelsomino (Cardatletica) in 1 ora 22’51”. Seconda Laura Papagna (Cus Genova) in 1h25’16”, terza Martina Rosati (Trionfo Ligure) in 1h27’11”. Quarta Anna Bardelli (Trionfo Ligure), quinta Maria Luisa Marchese (Atletica Novese). La gara è stata portata a termina da 237 atleti.

Tra i 287 classificati al traguardo della Savona Ten 10K, ha primeggiato l’esperto Valerio Brignone (Cambiaso Risso Running Team) in 33’34”. Secondo Maurizio Carta (Podistica Peralto) in 34’27”, terzo Giovanni Tornielli (Podistica Peralto) in 35’08”.

A seguire, quarto Mauro Biglione (Cambiaso Risso Running Team), quinto Jairo Vicente Zambrano Zambrano (Emozioni Sport Team), sesto Giuseppe Vitello, settimo Giuseppe Pace (Podistica Peralto), ottavo Fabio Del Buono (Podistica Peralto), nono Matteo Marcello, decimo Paolo Liotta (Zena Runners).

Tra le donne, vittoria di Iris Baretto (Trionfo Ligure) in 38’44”; seconda Stefania Agnese (Cambiaso Risso Running Team) in 40’40”, terza Chiara Poli in 41’39”. Quarta Laila Francesca Hero (Arcobaleno), quinta Cristiana Lari.

Clicca qui per consultare tutte le classifiche.