Savona. La quarta edizione della Savona Half Marathon sta per andare in scena. L’atteso evento podistico vivrà il suo clou con la disputa delle gare nella mattinata di domenica 23 settembre, al termine di un fine settimana che, grazie alla manifestazione podistica, vuole offrire ai partecipanti opportunità che vanno dalla riscoperta sportiva della città e di un territorio suggestivo, alla possibilità di realizzare il proprio record personale su un percorso tecnicamente valido, all’occasione di vivere una giornata all’insegna dello stare insieme correndo, senza troppe velleità agonistiche.

Una gara che, così come gli anni precedenti, è inserita nel calendario nazionale della Fidal, la quale ha omologato il percorso, che misurerà con esattezza 21,097 chilometri, e rientra nella categoria Bronze tra le mezze maratone.

Questa mattina, nel Palazzo del Comune di Savona, si è tenuta la presentazione ufficiale dell’evento, alla presenza di Maurizio Scaramuzza, assessore allo sport del Comune di Savona, Enzo Grenno, presidente dell’associazione Chicchi di Riso onlus, Giancarlo Guglielmetto, presidente della Podistica Savonese, Roberto Pizzorno, delegato provinciale del Coni Savona.

Confermate, in gran parte, le caratteristiche della precedente edizione. Le novità principali, ha spiegato Scaramuzza, riguarderanno la Family Run, che torna in mattinata, e avrà un nuovo percorso: grazie alla nuova passerella del Priamar permetterà ai partecipanti di vedere angoli suggestivi; arriverà in piazza Calabresi sotto il Crescent. L’assessore ha sottolineato come debbano essere premiate con contributi le eccellenze sportive, intese anche come eventi che portano a conoscere la città di Savona.

Pizzorno, portavoce del mondo sportivo savonese, ha ringraziato l’organizzazione per tutti i suoi sforzi, sottolineando la necessità di andare incontro alle società sportive e le associazioni che si fanno carico di allestire eventi di tale portata. Nel caso della Savona Half Marathon, a parte gli introiti derivanti da iscrizioni e sponsor, è l’associazione Chicchi di Riso onlus a farsi carico di tutte le spese.

Grenno ha sottolineato l’allestimento di un ristoro finale ad hoc per la Family Run, in abbinamento al ristoro classico, e l’importanza delle crociere in premio che, oltre ai runners, saranno dedicate anche agli interessati al ciclismo. Altri sorteggi riguarderanno premi messi in palio da aziende locali; inoltre il pacco gara quest’anno sarà più ricco.

Tre le opzioni gara: la mezza maratona, la dieci chilometri e la family run. Ricchissimo il montepremi, con riconoscimenti monetari ai primi classificati (uomini e donne) della gara di mezza maratona, premi per le categorie e, come detto, crociere omaggio sia per i migliori classificati che a sorteggio.

Il primo e la prima della classifica assoluta si aggiudicheranno una gratuità in cabina doppia interna per la sola crociera Runner & Walker on Cruise 2018 esclusa tassa d’imbarco, accompagnatore a pagamento, in compagnia, come testimonial, di atleti e campioni quali Gennaro Di Napoli per l’atletica e Claudio Chiappucci per il ciclismo. Verranno estratte, circa 10 minuti prima della partenza, altre due crociere omaggio della stessa tipologia tra tutti gli iscritti della half marathon. I fortunati vincitori dovranno ritirare il premio presso l’area iscrizioni nella giornata stessa entro la chiusura della manifestazione, pena la perdita del premio.

Il via alla Mezza Maratona verrà dato alle 9,30 in via Paleocapa; alle 9,33, cinquanta metri più indietro, ci sarà la partenza della Savona 10K: si tratta di una non competitiva. Premi per i primi cinque classificati (uomini e donne). Anche in questo caso, verranno sorteggiate due crociere omaggio. Lo start della Family Run, invece, avverrà alle 9,35. Premi alle prime cinque famiglie e divertimento assicurato.

L’intensa kermesse di tre corse è organizzata dal Comune di Savona e dall’associazione Chicchi di Riso onlus in collaborazione con la Podistica Savonese. IVG.it è media partner dell’evento.

Per quanto riguarda la quota di iscrizione alla mezza è di 23 euro e resterà tale fino a mercoledì 19 settembre. Sarà possibile iscriversi presso l’area iscrizioni venerdì 21 e sabato 22 settembre al costo di 27 euro. Domenica in piazza Sisto IV dalle ore 7 sino alle ore 8,45 si potranno solamente ritirare i pettorali e i pacchi gara.

La quota di iscrizione alla 10 chilometri è di 12 euro e resterà tale fino a martedì 18 settembre. Sarà possibile iscriversi presso l’area iscrizioni venerdì 21, sabato 22 ed anche la stessa domenica 23 settembre al costo di 17 euro.

Alla Family Run con la formula famiglia si potrà correre con tutta la famiglia scrivendo sui pettorali, vicino al numero, il cognome. Il traguardo dovrà essere attraversato insieme, mano nella mano, da almeno due componenti (genitore e figlio). La formula famiglia prevede la composizione del nucleo da almeno due elementi (minimo un genitore e un figlio minorenne).

Il deposito borse sarà collocato in corso Italia (via adiacente a piazza Sisto IV). Docce presso la piscina comunale Zanelli.

L’elenco degli iscritti è già nutrito. Al via, al momento, anche due top runner quali El Mehdi Maamari e Corrado Pronzati. Mahamari, marocchino (tesserato Cambiaso Risso Running Team Genova), è già vincitore nel 2017 della Savona Half Marathon con il tempo di 1h09’15” e della XI edizione del Giro delle Mura a Loano. Nelle prossime ore non mancheranno di aggregarsi ai partenti altri nomi di prestigio. Quest’anno, non essendoci sfortunate coincidenze in calendario come nella passata stagione, è attesa una partecipazione molto numerosa.

Agonismo per gli sportivi praticanti, un clima di sfida per chi vuole cimentarsi nelle gare senza però vivere con eccessi la competizione, entusiasmo e gioia di correre per le famiglie. Savona è pronta a vivere una mattinata di divertimento e passione e gli ingredienti ci sono tutti, all’insegna dello slogan “Le nostre strade saranno tue!“.