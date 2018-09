Savona Half Marathon, le 124 Spider a Loano e il teatro ad Albisola: domenica di grandi eventi in provincia

Provincia. “In movimento!” è lo slogan di questa domenica 23 settembre, la prima dell’autunno 2018. L’inizio della stagione “di mezzo” non ferma infatti gli amanti degli eventi outdoor, anzi prolunga ancora l’estate con tantissime iniziative all’aria aperta.

A cominciare dall’attesissima Savona Half Marathon, perfetta per trascorrere un’intensa giornata di sport e riscoprire le bellezze del capoluogo: il centro storico, la passeggiata a mare, la struttura fortilizia del Priamar. Loano sarà un vero e proprio autodromo diffuso con il primo Giro Turistico Regionale delle Fiat 124 Spider. Altri motori, ma su due ruote, scalderanno il pubblico degli appassionati a Vado Ligure.

A chi invece piace poco l’adrenalina consigliamo di rilassarsi ad Albisola Superiore, dove andrà in scena il teatro su Socrate di Ermanno Bencivenga, oppure a Giusvalla con la Camminata di San Matteo, una facilissima escursione immersi nella natura.

Eventi per tutti, insomma, come potete anche vedere nella nostra agenda IVG Eventi.

Albisola Superiore. Teatro Pubblico Ligure e STAR Sistema Teatri Antichi Romani, in collaborazione con il Comune di Albisola Superiore, partecipano alle Giornate Europee del Patrimonio con Ermanno Bencivenga protagonista dello spettacolo “Uccidete Socrate! Come la democrazia si liberò di un personaggio scomodo”, in scena alla Villa Romana di Alba Docilia domenica 23 settembre alle 21. Lo spettacolo, prodotto da Teatro Pubblico Ligure, è un progetto di Sergio Maifredi e Bencivenga, docente di Filosofia all’Università della California a Irvine.

Un uomo povero, piccolo, brutto, ma incontenibile. Un uomo che accetta di non avere un lavoro e di vivere di stenti pur di poter passare tutto il suo tempo a porre domande ai suoi concittadini. Non perché abbia risposte: sostiene di non sapere nulla e non avere nulla da insegnare. Ma perché ha il diritto, e il dovere, di chiedere conto a ogni forma di autorità – politica, sociale, culturale – dei fondamenti, delle ragioni della sua autorità. E, quando l’autorità dimostra di non avere fondamenti credibili, di criticarla e metterla alla berlina.

Nei cinquant’anni in cui svolge la sua attività in Atene – simile, lo dice lui stesso, a un tafano che tormenta un grosso e placido cavallo – Socrate è odiato dai potenti e ammirato dai giovani, finché i primi decidono di intentargli un processo (non a caso, per corruzione dei giovani) in cui sarà condannato a morte. E allora il tafano si erge a grande archetipo morale dell’Occidente: difendendosi con dignità, rifiutandosi di sfuggire a una pena ingiusta ma infertagli nel pieno, formale rispetto delle leggi (perché, dice, non bisogna rispondere al male con il male), affrontando la morte con coraggio ed equilibrio.

Lo spettacolo è realizzato con il sostegno del MiBACT – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Regione Liguria – Assessorato alla Cultura, Comune di Albisola Superiore – Assessorati alla Cultura, al Turismo e allo Sport, Comune di Chiavari. STAR Sistema Teatri Romani Antichi, ideato da Teatro Pubblico Ligure, è nato in accordo con i Poli Museali Italiani, le Regioni e il Ministero dei Beni Culturali al fine di promuovere il patrimonio archeologico che si affaccia sul Mediterraneo attraverso spettacoli ed eventi.

Giusvalla. In occasione dei festeggiamenti del patrono san Matteo viene organizzata domenica 23 settembre dalla Pro Loco un’escursione tra i boschi del paese. Il percorso è di 8 km ed è adatto a tutti. La camminata si svolgerà tra i boschi e avrà una durata di circa 2 ore. La partenza dell’escursione avrà luogo alle ore 10 da piazza del Municipio. Si consiglia un abbigliamento idoneo a escursioni su sentieri sterrati.

Al termine della camminata è possibile pranzare presso i locali Pro Loco con polenta e grigliata. Esclusivamente per il pranzo è consigliata la prenotazione al numero 3407108430. Nel pomeriggio vi saranno i festeggiamenti del santo patrono con processione con banda musicale e una gara di torte.

Il programma della giornata prevede alle ore 10 la Camminata di San Matteo con ritrovo in piazza del Municipio, camminata di circa 8 km adatta a tutti (durata di 2 ore), si alternano strade asfaltate e sentieri sterrati. Alle ore 12:30 Polenta & Grigliata presso i locali della Pro Loco, consigliata prenotazione. Alle ore 15 Concerto della Banda Musicale “G. L. Mordeglia” di Celle Ligure e la Gara di Torte. Alle ore 16:30 Santa Messa e processione con la partecipazione di monsignor Luigi Testore, vescovo di Acqui. Alle ore 17:30 rinfresco finale.

Loano. Domenica 23 settembre si svolge il 1° Giro Turistico Regionale GTT Liguria Riviera di Ponente organizzato dal gruppo Facebook Fiat 124 Spider Italy (che conta circa un migliaio di iscritti) con il patrocinio dell’Assessorato a Turismo, Cultura e Sport del Comune di Loano e la collaborazione di Fiat Fca Autoliguria di Savona.

Grandi protagoniste saranno le nuove Fiat 124 Spider che si rifanno alla celebre spider del 1966 e che già nella loro versione “base” sono state definite le “Ferrarine” della casa piemontese.

Saranno presenti modelli base, lusso, Lmt, design e Abarth, che daranno bella mostra di sé prima in piazza Italia, davanti a Palazzo Doria, e poi nelle altre località del ponente savonese che saranno toccate dal giro turistico.

Il programma della giornata prevede alle 8 l’arrivo in piazza Italia e la registrazione dei partecipanti. Le auto resteranno parcheggiate in piazza fino alle 9.45 circa, quando inizierà il giro che, passando per viale Libia, lungomare Nazario Sauro, via Aurelia, via dei Gazzi, via degli Alpini e le strade di Boissano condurrà al piazzale delle Grotte di Toirano. Dalle 10.15 i partecipanti avranno la possibilità di visitare il complesso speleologico o, in alternativa, il Museo Etnografico del centro storico o l’oleificio Rosciano. Durante le visite le auto saranno parcheggiate (e quindi visibili) fino alle 11.30 circa.

Alle 11.30 inizierà la seconda parte del giro panoramico che toccherà i comuni di Loano, Boissano, Toirano, Pietra Ligure, Verezzi, Finale Ligure, l’altopiano delle Manie, Spotorno e Bergeggi. Il tour si concluderà al Ristorante Piedigrotta di Borgio Verezzi, dove si svolgerà il pranzo e si chiuderà il raduno.

Alla manifestazione prenderanno parte circa una quarantina di veicoli e oltre 80 appassionati della decappottabile di casa Fiat provenienti da diverse province italiane (Firenze, Alessandria, Udine, Imperia, Bolzano, Torino, Lucca, Spezia, Livorno, Savona, Milano, Pavia, Lecco, Monza e Brianza, Reggio Emilia, Bologna, Cremona, Teramo) e dalla cittadina svizzera Kolliken. Tra di loro ci sarà anche una personalità di spicco come Ruben Wainberg, disegnatore ufficiale della Fiat 124 Spider, e un ospite a sorpresa sulla cui identità gli organizzatori mantengono il più stretto riserbo: “Ronaldino”.

Savona. La quarta edizione della Savona Half Marathon, di cui IVG.it è media partner, vuole fare trascorrere un’intensa giornata di sport, nello specifico di podismo, e offrire ai partecipanti opportunità che vanno (mai come quest’anno) dalla riscoperta sportiva della città e di un territorio suggestivo (il centro storico, la passeggiata a mare, la rinnovata struttura fortilizia del Priamar), alla possibilità di realizzare il proprio record personale su un percorso tecnicamente valido, senza asperità, all’occasione di vivere una giornata all’insegna dello stare insieme correndo, senza troppe velleità agonistiche.

È quello che attualmente rispecchia il magnifico mondo della corsa su strada, capace davvero di offrire sport per tutti. Inoltre la competizione, declinata nelle tre versioni di cui sotto, vuole valorizzare l’ambiente offrendo, ad esempio, prodotti alimentari locali nel pacco gara che andrà ai concorrenti. Tre le opzioni che quest’anno propongono come allettante offerta gli organizzatori (Comune di Savona e Associazione Chicchi di riso onlus con il supporto tecnico della Podistica Savonese).

SAVONA HALF MARATHON

È la gara di 21,096 chilometri inserita nel Calendario Nazionale Fidal. Categoria “bronze”.Si tratta di un percorso rettilineo, che va incontro sia alle esigenze dei campioni che degli amatori.Il ritrovo sarà domenica 23 settembre a Savona, in via Paleocapa, la partenza avverrà alle 9.30. L’arrivo è posto sempre in via Paleocapa. Il tempo massimo consentito è di 2h45’.

Le modalità di iscrizione sono le seguenti: online entro il 19 settembre (ore 23.59), al costo di 23 euro, attraverso il portale del link http://www.savonamarathon.it ; cartacea entro martedì 18 settembre presso i punti iscrizione elencati nel sito (entro le ore 18); presso l’area iscrizioni al costo di 27 euro (piazza Sisto IV davanti al Palazzo Comunale) venerdì 21 e sabato 22 settembre dalle 10 alle 19. Domenica in piazza Sisto IV dalle 7 sino alle 8.45 si potranno solo ritirare i pettorali e i pacchi gara.

Il deposito borse sarà in corso Italia (via adiacente a piazza Sisto IV). Docce presso la Piscina Comunale Zanelli. Premi ai primi cinque (uomini e donne). Il primo e la prima della classifica assoluta si aggiudicheranno una gratuità in cabina doppia per la sola crociera “Runner & Walker in cruise 2018” con testimonial come il campione di ciclismo Claudio Chiappucci e di atletica Gennaro Di Napoli. Verranno estratte, circa dieci minuti prima della partenza, altre due crociere omaggio.

Premi anche ai primi tre delle categorie fidal maschili e femminili.Al via due top runner come Mohamed Rity e Corrado Pronzati. Rity, marocchino della Delta Spedizioni Genova, ha vinto quest’anno la Mezza di Genova, la Stragenova e la Half Marathon di Imperia. Pronzati (Maratoneti Genovesi) vanta 2h23’48” in maratona e ne viene dal terzo posto alla Half Marathon di Arenzano. Ma, ne siamo certi, non mancheranno altri nomi di prestigio nelle ultime ore.

SAVONA TEN 10 KM

Domenica 23 settembre alle 9.33 parte da via Paleocapa (50 m più indietro rispetto alla Half Marathon) la Savona Ten 10 k, corsa non agonistica di 10 chilometri. L’arrivo è posto sempre in via Paleocapa (lato sinistro dell’arco di arrivo).

Le modalità d’iscrizione sono le seguenti: online entro le 23.59 del 19 settembre (al costo di 12 euro) attraverso il portale del link http://www.savonamarathon.it ; cartacea presso i punti iscrizione elencati nel sito (entro le 18 di martedì 18 settembre); presso l’area iscrizioni al costo di 17 euro (piazza Sisto IV davanti al palazzo Comunale) venerdì 21 e sabato 22 settembre dalle 10 alle 19. Domenica 23 settembre in piazza Sisto IV dalle 7 sino alle 8.45 (per iscrizioni, ritiri pettorali e pacchi gara).

Premi in natura ai primi cinque uomini e donne. Circa dieci minuti prima della partenza verranno sorteggiate come premi a sorteggio due crociere omaggio “Runner & Walker on Cruise”. Particolare interessante, la competizione farà da prova di selezione per la Podistica Peralto di Genova in vista della prossima Maratona di Bucarest. Il manager della prestigiosa Mezza di Genova, Mauro Semonella, ha scelto come percorso di “trial” proprio il diecimila savonese, mostrando gradimento nei confronti degli organizzatori.Il deposito borse sarà in corso Italia. Ci sarà possibilità di usufruire del servizio docce presso la Piscina Comunale Zanelli.

SAVONA FAMILY RUN

Domenica 23 settembre alle 9.35 parte (novità del 2018) la Savona Family Run, camminata non competitiva di circa 5 km. Ritrovo e partenza a Savona in via Paleocapa (incrocio con corso Italia). L’arrivo è in piazza Calabresi (zona Darsena).

Le modalità d’iscrizione (quota di 8 euro per iscrizione singola e 5 euro solo per i figli minorenni iscritti con la formula famiglia) potranno essere: online sul sito http://www.savonamarathon.it entro le 23.59 di mercoledì 19 settembre; cartacea entro martedì 18 settembre (ore 18) presso i punti iscrizione indicati sul sito.Diretta presso l’area iscrizioni in piazza Sisto IV venerdì 21 e sabato 22 settembre dalle 10 alle 19. Domenica 23 settembre dalle 7 alle 8.45.

Con la formula famiglia si potrà correre con tutta la famiglia scrivendo sui pettorali, vicino al numero, il cognome della famiglia.Il traguardo dovrà essere attraversato tutti insieme.La formula famiglia dovrà essere composta da almeno due componenti (minimo un genitore e un figlio minorenne). Premi per le prime cinque famiglie arrivate al traguardo. Verranno sorteggiate crociere omaggio con modalità analoghe alle altre.

Vado Ligure. Il 2° Trofeo Molo 8.44, evento di stunt riding con un motoraduno, si terrà domenica 23 settembre dalle 14 alle 18:30 al Molo 8.44. “Venite ad assistere allo spettacolo adrenalinico e unico di stunt riding, che emozionerà grandi e piccini: una sosta mozzafiato durante lo shopping con offerte imperdibili e tante novità grazie all’arrivo delle nuove collezioni autunno – inverno”, dicono gli organizzatori.

Oltre allo spettacolo, al piano inferiore dello shopping center verrà allestita una ricca esposizione di moto.