Savona Half Marathon: la carica dei mille podisti pronta ad invadere la città

Savona. “Le nostre strade saranno tue!“. Nella mattinata di domani, domenica 23 settembre, lo slogan della Savona Half Marathon si tradurrà in realtà.

Via Paleocapa, corso Colombo, corso Vittorio Veneto, via Nizza, corso Tardy e Benech, piazza del Popolo, piazza Mameli, e con esse altre strade cittadine, saranno invase dalla festosa moltitudine dei podisti.

Le iscrizioni procedono con successo e il numero complessivo dei partecipanti alla quarta edizione dell’evento dovrebbe aggirarsi intorno al migliaio di persone. Una carica di mille podisti suddivisi tra la mezza maratona, la dieci chilometri e la family run.

Dalla mattinata di venerdì in piazza Sisto IV è iniziato il via vai dei podisti per ritirare pettorale e pacco gara, oppure per iscriversi in extremis. Un andirivieni che è diventato più intenso oggi, ultimo giorno utile per iscriversi alla mezza.

Sarà una competizione di stampo internazionale, con numerosi Paesi rappresentati al via. Tanti gli atleti di rilievo che si candidano a succedere a Maamari El Mehdi ed Ambra Mascheri, vincitori nel 2017.

L’evento, anche quest’anno, è organizzato dall’Asd Podistica Savonese, in collaborazione con l’associazione Chicchi di Riso onlus e con il Comune di Savona. Una gara che, così come gli anni precedenti, è inserita nel calendario nazionale della Fidal, la quale ha omologato il percorso, che misurerà con esattezza 21,097 chilometri. Un tragitto interamente pianeggiante, sul quale sarà possibile cercare di realizzare il personale.

La partenza sarà data alle ore 9,30 di domenica dalla centralissima via Paleocapa, dove i podisti faranno ritorno per tagliare il traguardo.

L’area iscrizioni sarà allestita presso il palazzo comunale in piazza Sisto IV. I partecipanti potranno iscriversi, ritirare pettorale e pacco gara fino alle ore 19 di oggi al costo di 27 euro. Domenica le iscrizioni saranno chiuse, ma dalle 7 alle 8,45 sarà possibile ritirare il proprio numero di gara con i gadget messi in palio per tutti dall’organizzazione.

Dieci minuti prima della partenza, i podisti potranno vivere un’emozione: l’estrazione di due crociere in omaggio, Runner & Walker on Cruise 2018. Le stesse crociere che andranno al vincitore e alla vincitrice, insieme a premi in denaro. Il ricchissimo montepremi della Savona Half Marathon prevede infatti 350 euro per entrambi i primi classificati, 200 per i secondi, 150 per i terzi, 100 per i quarti, 80 per i quinti.

Per chi vincerà, anche 150 euro se lo farà in meno di 1 ora e 7′ (per gli uomini) e 1 ora e 17′ per le donne, oppure 100 euro (1h08′ e 1h18″) o 50 euro (1h09′ e 1h19″). Premi che, senza dubbio, richiameranno a Savona grandi nomi del podismo italiano. Ci saranno premi anche per i primi tre classificati di ogni categoria anagrafica Fidal: dieci categorie maschile ed altrettante femminili.

Ma non ci sarà solamente la mezza maratona. Confermata la Savona Ten 10K, sulla distanza di 10 chilometri, che partirà alle ore 9,33. Vedrà la premiazione dei primi cinque e delle prime cinque assolute. Anche tra i partecipanti alla Savona Ten 10K saranno estratte due crociere omaggio. Oggi e domani sarà possibile iscriversi al costo di 17 euro.

Per finire, non mancherà la Savona Family Run. Alle ore 9,35, sempre con partenza da via Paleocapa, tutti i partecipanti, adulti e bambini, potranno correre e camminare a passo libero lungo un percorso di 5 chilometri. L’arrivo sarà situato in piazza Calabresi, presso la darsena. L’iscrizione costerà 8 euro; 5 euro per i minorenni iscritti con la “formula famiglia”.

Pertanto, domani mattina proprio tutti si potranno mettere alla prova: gli appassionati della mezza, i podisti che prediligono una distanza più breve come i 10 chilometri ed anche le famiglie che vorranno essere protagoniste di un grande evento sportivo.