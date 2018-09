Savona Half Marathon e Savona Ten 10K: una t-shirt tecnica nel pacco gara per tutti gli iscritti

Savona. Sarà un pacco gara di qualità quello riservato ai podisti che, domenica 23 settembre, prenderanno parte alla Savona Half Marathon e alla Savona Ten 10K.

Oltre ad altri prodotti, gli atleti troveranno una bellissima t-shirt tecnica Errea. Sarà di colore rosso per la Half Marathon e di colore nero per la Ten 10K. Sarà ovviamente possibile sceglierne la misura, comunicandola al momento del ritiro del pacco gara.

L’area iscrizioni sarà allestita presso il palazzo comunale in piazza Sisto IV. I partecipanti potranno iscriversi, ritirare pettorale e pacco gara sia venerdì 21 che sabato 22, dalle ore 10 alle 19. Domenica le iscrizioni alla mezza saranno chiuse, ma dalle 7 alle 8,45 sarà possibile ritirare il proprio numero di gara con i gadget messi in palio per tutti dall’organizzazione.

Per quanto riguarda la quota di iscrizione alla mezza è di 23 euro e resterà tale fino a mercoledì 19 settembre. Sarà possibile iscriversi presso l’area iscrizioni venerdì 21 e sabato 22 settembre al costo di 27 euro.

La quota di iscrizione alla 10 chilometri è di 12 euro e resterà tale fino a martedì 18 settembre. Sarà possibile iscriversi presso l’area iscrizioni venerdì 21, sabato 22 ed anche la stessa domenica 23 settembre al costo di 17 euro.

La partenza della mezza maratona sarà data alle ore 9,30 di domenica dalla centralissima via Paleocapa, dove i podisti faranno ritorno per tagliare il traguardo. La Savona Ten 10K scatterà alle ore 9,33.

Anche quest’anno non mancherà la Savona Family Run. Alle ore 9,35, sempre con partenza da via Paleocapa, tutti i partecipanti, adulti e bambini, potranno correre e camminare a passo libero lungo un percorso di 5 chilometri.

Oltre ai pacchi gara, tutti gli iscritti alla mezza e alla 10 chilometri potranno sperare nel colpo grosso: poco prima del via avrà luogo l’estrazione di quattro crociere in omaggio, Runner & Walker on Cruise 2018, due per gara. L’emozione del sorteggio che andrà ad aggiungersi alla certezza di prendere parte ad una mattinata di sport, festa e condivisione.