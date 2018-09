Savona. E’ stato identificato dalla polizia di Stato l’autore del “raid vandalico” ai danni dell’Africa Market di via Luigi Corsi a Savona. Si tratta di un uomo di 39 anni di origine italiana con precedenti penali.

A rintracciarlo sono stati gli agenti della squadra mobile della Questura di Savona, che lo hanno denunciato all’autorità giudiziaria con l’accusa di danneggiamento e lancio pericoloso di oggetti.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’uomo avrebbe imbrattato con una vernice spray e lanciato oggetti sulla la vetrina dell’attività commerciale. In particolare, l’uomo avrebbe scagliato contro la porta e le vetrine del negozio alcune sfere di metallo utilizzando una fionda. Il materiale è stato sequestrato.

A seguito di perquisizione, gli agenti hanno anche ritrovato la bomboletta utilizzata per vergare la scritta “FUCK” sulla stessa facciata dell’esercizio commerciale.

All’origine del gesto alcuni dissidi personali con i titolari: l’uomo, residente in zona, da tempo sarebbe in lite con i gestori per il baccano prodotto dai frequentatori dell’esercizio.