Savona. Da quest’anno a Savona i pagamenti per la mensa scolastica potranno essere gestiti soltanto online, sul sito del Comune, oppure via smartphone, attraverso una apposita app. E si dovrà pagare “prima”, con delle vere e proprie ricariche: i pasti verranno poi scalati dal credito, come accade con i servizi prepagati.

COSA CAMBIA? Il pagamento potrà comunque essere effettuato “offline” (cioè in banca o presso i tabacchini) ma a differenza di prima non arriveranno più a casa i bollettini “post-utilizzo”: gli avvisi di pagamento dovranno essere generati online dai genitori prima dell’effettivo consumo dei pasti. E’ pertanto indispensabile compiere una procedura per generare tali “ricariche”.

di 10 Galleria fotografica Savona, la mensa si paga con l'app: la guida









Una piccola rivoluzione, annunciata alla fine dello scorso anno dal Comune e spiegata nel dettaglio con una lettera soltanto pochi giorni fa. Più di un genitore, però, di fronte alle 4 pagine fitte di istruzioni, si è preoccupato per una procedura avvertita come troppo complessa, e subito è scattato il tam tam sui gruppi whatsapp delle varie classi: “Ma quindi cosa devo fare? Voi ci avete capito qualcosa?”.

In realtà l’operazione è più semplice di quanto non sembri all’inizio: abbiamo quindi preparato per voi una guida passo-passo, con la quale potrete completare tutto in pochi minuti. Ci siamo concentrati sull’app, che permette di avere tutto “a portata di mano”; per chi preferisse effettuare tutto con il computer le operazioni sono molto simili, basta andare su questa pagina web e partire dal punto 3 di questa guida.

1) Scaricare l’app SpazioScuola – la trovate sia su AppStore (per chi ha iPhone o iPad) che su Google Play (per Android), basta digitare “spazioscuola”. E’ gratuita e occupa pochi megabyte.

2) Attivazione – verrà chiesto un codice di attivazione di 10 cifre: inserire 1133445099. Se dopo averlo digitato la tastiera non scompare, basta toccare con il dito in un qualsiasi punto “bianco” dello schermo. Se il codice è stato inserito correttamente, nell’app comparirà la dicitura “Comune di Savona”.

Vai a pagina 2