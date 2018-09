Savona, da giovedì scatta la pedonalizzazione della parte finale di corso Italia

Savona. Importanti modifiche per la viabilità del centro di Savona. Le ha annunciate questa mattina il vice sindaco e assessore del Comune di Savona Massimo Arecco: da giovedì mattina chiusura del traffico nella parte finale di corso Italia, da pizza Giulio II fino a corso Mazzini.

Un provvedimento preso da Palazzo Sisto per il via ad alcuni interventi e opere pubbliche, della durata di circa 8-9 mesi, tuttavia sarà poi una soluzione definitiva con la scelta di pedonalizzare la parte finale della centrale via savonese.

I lavori riguardano fognature e pavimentazione e rientrano nell’ambito degli oneri di urbanizzazione a carico della società San Paolo impegnata nel completamento del restyling dell’ex ospedale di Savona.

Proprio in virtù di quest’opera e degli altri interventi pubblici la volontà dell’amministrazione comunale di creare una zona pedonale. “Siamo molto soddisfatti di poter concretizzare e rendere operativa una decisione presa nei mesi scorsi” afferma Massimo Arecco.

“La scelta di pedonalizzare la parte finale di corso Italia è stata molto apprezzata dai commercianti, che potranno avere vantaggi dalla ristrutturazione della zona. Inoltre, proprio per gli esercenti sarà possibile recuperare alcuni posti auto in piazza Giulio II, mentre i posti auto per residenti saranno recuperati in parte in corso Mazzini e in parte in viale Dante Alighieri”.