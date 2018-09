Savona, cassonetto della carta a fuoco in via Giuria

Savona. Cassonetto della carta in fiamme ieri sera in centro a Savona. Il rogo è divampato in via Pietro Giuria, all’altezza delle scuole elementari di via Caboto.

I vigili del fuoco sono stati allertati tempestivamente e fortunatamente hanno domato le fiamme prima che potessero danneggiare le vetture parcheggiate nella via.

Ancora da accertare se l’incendio possa essere stato doloso oppure accidentale.