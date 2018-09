“Savona capitale della Tutela del Mediterraneo”: Accademia Kronos presenta la sua nuova sede

Savona. Accademia Kronos Onlus inaugura ufficialmente la sua nuova sede di rappresentanza regionale a Savona, all’interno del complesso della Fortezza Priamàr e nei prossimi mesi inizierà ad attuare la sua “mission” socio/istituzionale a favore della formazione e promozione sociale di sviluppo eco-sostenibile.

In occasione del taglio del nastro, questa mattina, si è tenuto un evento in sala Rossa a Savona. Oltre alla consegna della bandiera di Accademia Kronos alla città e al suo Sindaco, la cerimonia ha visto la presenza di tutte le autorità cittadine, dal “nuovo” Questore al vice Prefetto. Sono stati consegnati riconoscimenti (attestati) da parte di AK e degli Amministratori cittadini ad alcuni esempi di eccellenza savonesi nel campo dell’innovazione di sviluppo ecocompatibile e responsabile, tra cui: P Cup (impresa di giovani locali inventori di un sistema innovativo per la lotta alle plastiche) – che hanno fornito in anteprima nazionale dati esclusivi rilevati questa estate durante manifestazioni pubbliche (relativi a CO2); Bee Bad (Azienda savonese di fama mondiale, eccellenza nella produzione di bevande ecologiche). A consegnare gli attestati di riconoscimento o per un breve intervento, oltre agli ospiti istituzionali inizialmente, sono intervenuti anche:

il senatore Paolo Ripamonti, il deputato Sara Foscolo, Massimo Arecco (Vice Sindaco di Savona), Maria Zunato (Assessore di Savona). Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha anche inviato un messaggio ai presenti.

La nuova sede di Accademia Kronos, all’interno del complesso della Fortezza Priamàr, è stata concessa in uso dal Comune di Savona e nei prossimi mesi inizierà ad attuare la sua “mission” socio/istituzionale a favore della formazione e promozione di sviluppo eco-sostenibile.

“Tra i primi obiettivi che l’Associazione si pone vi è quello di andare formalmente ad insediare proprio sul Priamàr un nuovo ‘Centro studi internazionale per la tutela del Mediterraneo’ a cui seguirà, di fatto, un ‘Osservatorio permanente sul Santuario dei Cetacei'” spiegano dalla Onlus che, tra l’altro, nell’evento di sabato presenterà il libro “A difesa dei cetacei del Mediterraneo – Il Santuario Internazionale Pelagos” appena pubblicato da Accademia Kronos e “Costa Balenae”, alla presenza degli autori.

“Si auspica di lanciare da Savona, dal suo mare, dal suo porto, dalle sue spiagge una nuova grande rete di cooperazione internazionale e di competenza ambientale che parta proprio da questa città, che sta sempre più dimostrando di avere le carte in regola per diventare una nuova Capitale del Mediterraneo per la tutela dell’ambiente marino e costiero. Accademia Kronos (ed il suo Presidente nazionale Franco Floris) coglierà l’occasione per consegnare all’Amministrazione, nelle persone del Sindaco Ilaria Caprioglio e del Vice Sindaco Massimo Arecco, la bandiera: ‘Io faccio la mia parte’, includendo quindi, di fatto, Savona nell’elenco dei soggetti virtuosi che fanno parte dell’omonima prestigiosa campagna internazionale, in virtù dell’ormai evidente e costante impegno della sua Amministrazione per l’ambiente e lo sviluppo ecocompatibile” proseguono da Accademia Kronos.

