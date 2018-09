Savona. In mezzo al verde, ma comodissimo ai servizi. Insomma una posizione ottimale per campeggiare. Peccato che i campeggiatori in questione abbiano pensato bene di montare la loro tenda all’interno dei giardini di piazza delle Nazioni a Savona, a due passi dalla stazione Mongrifone.

A segnalare la presenza delle due tende abusive presenti, questa mattina, nell’area verde della città della Torretta è un nostro lettore che ci ha inviato due scatti.

Quest’estate in diverse occasioni la polizia locale aveva dovuto far delle tende abusive montate sulle spiagge cittadine. Con l’arrivo dell’autunno, evidentemente, i campeggiatori abusivi si stanno spostando in altre zone di Savona.