Savona, bottigliata in testa ad un badante per rapinarlo: coppia di clochard patteggia

Savona. Tre anni e sei mesi di reclusione e duemila euro di multa. E’ la pena patteggiata questa mattina da Alessio Lamberti, 37 anni, e dalla compagna Eleonora Gervasi, di 35, i due clochard arrestati lo scorso 27 gennaio dopo aver rapinato e aggredito un cittadino bulgaro di 52 anni in piazza del Popolo a Savona.

Ai due veniva contestato di aver rubato il cellulare alla vittima, di professione badante, che dopo essersi accorto del furto aveva cercato di farsi restituire il telefonino finendo però per essere colpito in testa con una bottiglia di vodka (era stato medicato in ospedale e dimesso con prognosi di cinque giorni). In particolare, seocondo quanto ricostruito dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Savona (che insieme ai colleghi della stazione di Quiliano li avevano arrestati), Lamberti aveva spintonato il cinquantaduenne bulgaro, mentre la compagna aveva poi sferrato la bottigliata.

Per questo la coppia era finita in manette per concorso in tentata rapina impropria, ma all’uomo era stata contestata anche la detenzione di un coltello “a farfalla”, mentre alla compagna la violazione del foglio di via obbligatorio da Savona per 3 anni emesso dal questore che le era stato notificato il 25 novembre 2017.

Tra l’altro, pochi giorni prima dell’arresto per l’aggressione in piazza del Popolo, la coppia era già stata denunciata a piede libero per aver occupato abusivamente la stalla di Ramon (leggi l’articolo).