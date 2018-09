Savona, ancora una defezione in “casa Caprioglio”: anche il consigliere Saccone va nel gruppo misto

Savona. La maggioranza savonese continua a perdere i pezzi: anche il consigliere Simona Saccone Tinelli, infatti, ha deciso di uscire dalla lista civica 2.0 Ilaria Caprioglio Sindaco per approdare nel gruppo misto (è la seconda in pochi giorni dopo Elda Olin Verney).

“Poche righe scritte con rammarico, delusione e profonda amarezza personale e politica” ha esordito Saccone che spiega: “Prendo atto che il Progetto Polico della Lista Civica 2.0 Ilaria Caprioglio Sindaco finalizzato a valorizzare il civismo, l’ascolto e il rapporto di partecipazione democratica dei cittadini, non solo si è arenato nelle pastoie di potere, ma ha perso l’effetto innovativo trasversale per cui era nato”.

“Un progetto che doveva essere di pubblica utilità al servizio della città, non è stato portato a termine, per la poca trasparenza, gli appetiti di potere lottizzati e il dirottamento delle poche risorse finanziarie verso un inutile nuovo nono assessorato mentre la città è in ginocchio a causa di gravi problemi gestionali. In questo quadro sempre più critico del governo della Città e delle misure amministrative che non condivido, ho preso la sofferta decisione di uscire dalla Lista Civica e aderire al Gruppo misto, non ritrovarndomi e non rispecchiandomi piu’ nella lista Caprioglio sindaco in quanto lontana dalla mia idea di politica, di partecipazione e di governo della Città” conclude l’ormai ex consigliere comunale di maggioranza.