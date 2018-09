Savona, al teatro Chiabrera la finale del Premio Cronin

Savona. Giunge al suo tradizionale epilogo il Premio Cronin, concorso letterario nazionale riservato ai medici e odontoiatri iscritti, o ex iscritti, ai rispettivi Ordini professionali provinciali del nostro Paese. Lanciato nel 2007 dal dottor Marco Lovisetti e dalla sezione savonese “G.B.Parodi” dell’Associazione medici cattolici italiani, che continua a curarne l’organizzazione, l’iniziativa giunge alla sua undicesima edizione.

La premiazione ufficiale dei vincitori si svolgerà sabato prossimo 29 settembre alle 17 al teatro Chiabrera di Savona con ingresso libero. Nel corso del pomeriggio, in due diversi momenti della manifestazione, verranno consegnati premi alla carriera ad altrettanti musicisti savonesi: Danila Satragno, cantante, e Riccardo Zegna, pianista.

Gli artisti non mancheranno di donare al pubblico un saggio delle loro capacità. La lettura dei testi dei medici vincitori nelle sezioni di narrativa e poesia, avverrà per voce degli attori della compagnia dei Cattivi Maestri. La stessa compagnia, per la sezione dedicata al teatro, curerà la messa in scena di alcuni brani tratti dal testo vincente.

Condurrà la cerimonia l’attrice Tiziana Bagatella.