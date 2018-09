Savona, 52enne investito in via Stalingrado

Savona. Un uomo di 52 anni è stato investito questa mattina, qualche minuto prima delle 11.30, in via Stalingrado a Savona.

Sul posto sono subito intervenuti i medici del servizio sanitario d’emergenza e un’ambulanza della Croce Rossa di Savona.

L’uomo, ferito fortunatamente in modo non grave, è stato portato in codice giallo all’ospedale San Paolo.