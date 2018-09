Sassello, si ferisce con una motosega nei boschi: soccorso con l’elicottero

Sassello. E’ stato trasportato con l’elicottero dei vigili del fuoco all’ospedale San Paolo di Savona un uomo di 60 anni rimasto ferito oggi pomeriggio nei boschi di Sassello, in località Vara Inferiore. Secondo quanto appreso, poco dopo le 18:00, il signore si è tagliato con il mezzo meccanico ferendosi la mano.

Immediato è scattato l’allarme con l’arrivo sul posto di personale sanitario e 118: considerata la zona impervia dell’infortunio è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso.

Una volta raggiunto e dopo le prime cure del caso, il 60enne è stato trasferito in codice giallo presso il nosocomio savonese. Per fortuna, le conseguenze, stando a quanto riferito dai sanitari, non sarebbero particolarmente gravi, ma sono in corso gli accertamenti medici del caso sulla lesione alla mano.