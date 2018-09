Santa Corona, De Vincenzi (Pd): “Nessuna risposta dell’assessore Viale sul declassamento del Trauma Center”

Ponente. Il consigliere regionale del Pd e vice presidente del Consiglio regionale Luigi De Vincenzi torna ancora a tuonare sul destino dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, in particolare dopo l’interrogazione dell’esponente Dem sul Trauma Center del nosocomio pietrese discussa questa mattina durante la seduta dell’Assemblea ligure.

“Ancora una volta l’assessore Viale non risponde in modo esaustivo alle mie domande sul destino del Santa Corona, che questa Giunta regionale sta depauperando giorno dopo giorno” sottolinea De Vincenzi.

“Alla mia precisa richiesta, oggi in aula, sul rischio declassamento per il Trauma Center dell’ospedale di Pietra Ligure – che verrebbe inquadrato in un Gruppo Operativo Interdipartimentale (GOI), mentre secondo l’attuale modello organizzativo del Dea del Policlinico San Martino, l’analogo Trauma Center del nosocomio genovese viene classificato come Struttura Semplice Dipartimentale, in linea con gli organigrammi di altri Centri Traumatologici di riferimento a livello nazionale – si limita a definire infondata la mia denuncia” aggiunge.

“Ma se l’assessore volesse davvero tranquillizzare i cittadini dovrebbe rispondere con più chiarezza e passare dalle tante parole ai fatti. Sono più di tre anni invece che il Santa Corona subisce sistematici tentativi di declassamento, dimenticando che si tratta di un Dea di secondo livello con un importante bacino di pazienti: l’intero ponente ligure e i turisti che ogni estate arrivano su questa fetta di territorio”.

“A volte basta uno sguardo per capire che ci troviamo di fronte a una situazione di incuria e abbandono da parte delle istituzioni. Per esempio l’erba alta e rigogliosa nei giardini dell’ospedale non è certo un bel segnale. L’assessore Viale faccia meno parole e più atti concreti” conclude il consigliere e vice presidente del Consiglio regionale Luigi De Vincenzi.