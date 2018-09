Santa Corona, Ardenti (Lega): “Dal Pd solo disinformazione e propaganda”

Pietra Ligure. “Buonsenso e fatti concreti: autorizzazione da parte di Regione Liguria dell’accensione del mutuo che consentirà all’Asl 2 di avere le risorse necessarie per l’ampliamento del Pronto soccorso e il trasferimento del Pronto soccorso pediatrico all’interno della struttura (una volta rammodernata); procedura per l’acquisto dell’angiografo biplano per il reparto di Neuroradiologia; accesso diretto dei pazienti in Radiologia. Sono solo alcune delle azioni intraprese recentemente da Regione Liguria e dall’Azienda sanitaria per ‘potenziare’ l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure che la giunta regionale di centrodestra all’inizio del mandato si era ritrovata con le infiltrazioni di acqua piovana, addirittura nelle sale operatorie, dopo la gestione della Sanità da parte del centrosinistra”.

Lo afferma Paolo Ardenti, vice capogruppo regionale Lega Nord Liguria-Salvini, che risponde alle accuse lanciate dal consigliere regionale del Pd Luigi de Vincenzi:

“Il consigliere del Pd si è lamentato dell’erba alta nei giardini dell’ospedale e di una targa, come quella del Trauma Center che di per sé non pregiudica affatto l’operatività dell’attività ospedaliera”.

“Inoltre, ha accusato la vicepresidente e assessore regionale alla Sanità Sonia Viale di non avere risposto in maniera esaustiva alle sue domande durante l’odierna seduta del consiglio regionale, mentre ci sono le registrazioni dalle quali risulta chiaramente che in realtà la vicepresidente ha spiegato in modo dettagliato che l’Asl 2 sta lavorando e ha intenzione di realizzare una struttura semplice dedicata per il Trauma Center. Cosa che non è mai stata fatta in 10 anni”.

“E’ da qualche tempo che il consigliere De Vincenzi fa disinformazione sul Santa Corona raccontando che ‘questa giunta regionale sta depauperando l’ospedale giorno dopo giorno’ e che ‘servono meno parole e più atti concreti’. Fermo restando che anche il decoro è importante, parlare solo di erba alta e targhette, dire inesattezze e continuare a fare il disfattista senza riconoscere ciò che di buono e concreto è stato fatto, appare controproducente e senz’altro poco costruttivo per l’ospedale che appartiene alla nostra comunità del ponente ligure”.

“Se poi il consigliere De Vincenzi pensasse di ottenere in questo modo più consensi ai fini di una sua eventuale ricandidatura a sindaco alle prossime elezioni comunali di Pietra Ligure, gli ricorderei che le campagne elettorali non si dovrebbero fare sulla pelle dei malati e delle loro famiglie”.