Sagre, spettacoli e sport: ricco programma di eventi nel fine settimana savonese

Provincia. “Settembre, mese caldo e asciutto, matura ogni frutto”, dice un proverbio italiano. Il mese in corso ha dato inizio all’autunno metereologico ma di sicuro non a quello degli eventi. In questi giorni si respira infatti ancora “aria d’estate” grazie alle tantissime iniziative all’aperto in giro per il Savonese.

E ci sono pure due novità: la prima è una cena a scopo di raccolta fondi per il Presepe degli Abissi ad Albisola, la seconda lo sport con la Lanzarotto Cup, prima edizione della regata d’altura a Varazze dedicata allo scopritore delle Canarie. Feste e sagre continuano a riempire in larga parte il calendario, come quella imperdibile dello Stinco e della Birra a Segno. Lo spettacolo sugli eroi dell’11 settembre a Finalmarina e il rock a Spotorno chiudono l’elenco di questa guida.

Ma se ancora non siete “sazi” vi basterà consultare il nostro lungo “menù” IVG Eventi.

Albisola Superiore. Si avvicina a grandi passi il momento dell’immersione del Presepe degli Abissi delle Albisole. Dopo la presentazione delle statue (opere a grandezza naturale realizzate dagli artisti Laura Romano, Ylli Plaka, Ivan Cuvato e Damiano Rossello) tuttora esposte nella chiesa Stella Maris di Albisola Superiore, l’Associazione che gestisce il progetto, sta per procedere al collocamento della Sacra Famiglia sul fondale prospicente le due Albisole.

Dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie, di recente una importante azienda pugliese ha donato i grossi tubi che saranno piantati per ben 6 metri nel fondale sabbioso e sui quali verranno fissate le statue. Per la realizzazione concreta del progetto mancano ancora una parte dei fondi necessari a coprire le spese vive per i lavori sottomarini. Diverse aziende hanno offerto la loro collaborazione, i due comuni hanno stanziato contributi ma il traguardo necessario non è stato ancora raggiunto. A breve dovrebbe partire un crowdfunding mirato, ossia una raccolta fondi attraverso Internet per raggiungere la cifra finale.

Tuttavia un grosso aiuto è arrivato dai bagni discoteca Golden Beach che, a chiusura della stagione estiva, organizza per venerdì 7 settembre alle ore 21:30 una grande cena a buffet con l’obiettivo di raccogliere una consistente cifra per sostenere il progetto. La cena, ampiamente pubblicizzata sul territorio delle Albisole, avrà un costo di partecipazione di € 25 a testa ma di questa cifra ben 10 € saranno destinati alla realizzazione del Presepe degli Abissi.

L’iniziativa ha avuto un forte richiamo sul territorio tanto che si prevede la partecipazione di alcune centinaia di persone. Saranno presenti naturalmente i rappresentanti delle due amministrazioni comunali con il sindaco Orsi in testa, i vertici dell’Associazione, il presidente e dirigenti dell’Associazione Bagni Marini, un nutrito gruppo di Pescatori Dilettanti e molti cittadini comuni.

Borgio Verezzi. Le Tune-Up RunRivieraRun sono dal 2013 un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della corsa e della camminata. Gare brevi, dai 5 ai 10 km, tra mare e collina da maggio a settembre in attesa della gara regina, la RunRivieraRun International Half Marathon del 28 ottobre.

Domenica 9 settembre si corre l’ultimo appuntamento, la Vertical Verezzi, e si percorreranno i 5,85 km (non competitivi e aperti a tutti) del percorso del primo Running Park in Liguria, partendo da piazza delle Magnolie a Borgio alle ore 9:30 per arrivare in piazza Gramsci, a Verezzi, uno dei Borghi Più Belli d’Italia, mentre chi desidera camminare e preferisce ridurre il percorso, salirà a Verezzi seguendo il Percorso Geologico e sbucherà in piazza sant’Agostino, la piazza del famoso festival teatrale, per poi scendere in piazza Gramsci.

La classifica finale dirà nei prossimi giorni chi sono i primi tre classificati, maschili e femminili, che si sono dati battaglia nelle 5 gare (La BiBi di Borghetto Santo Spirito del 1 maggio, la Up&Down di Pietra Ligure il 17 giugno, la Borgo By Night Running di Finalborgo il 14 luglio, la Marina Classic di Loano il 25 agosto le altre tappe del Grand Prix) e che verranno premiati sabato 27 ottobre al Village RunRivieraRun di Finalborgo in attesa della regina, da Varigotti (località Malpasso) a Loano (Marina di Loano), il giorno dopo.

La Vertical Verezzi è una gara organizzata dall’Asd RunRivieraRun in collaborazione con il Comune di Borgio Verezzi. Premi in natura per i primi dieci classificati (in campo maschile e in campo femminile). Premi di categoria maschili e femminili categorie unificate J/S – S35/44 – S45/54 – S55/64 – Oltre i 65 anni.

Calice Ligure. Da venerdì 7 a domenica 9 settembre torna la Festa di Settembre, la tradizionale sagra di fine estate nella centralissima piazza Cesio. Il piatto storico della manifestazione è il rinomato “coniglio disossato, impanato e fritto” che si potrà gustare dalle ore 19.00 insieme a tagliatelle e ravioli freschi al sugo di cinghiale, cima artigianale, trippa, salsiccia, spada alla piastra, sgabei alla calicese, sbrodoloni ripieni di crema chantilly e molto altro, fra cui la novità di quest’anno, la battuta di Fassone 100% piemontese preparata al momento.

Durante le tre serate della festa è in programma animazione per bambini dalle 19 alle 20:30, ballo liscio dalle 20:30 alle 21:30. E poi la musica: venerdì in programma il concerto della Studio 54 Disco Band, sabato sarà la volta di Supernovanta (spettacolo live con luci laser), mentre domenica sera ecco il Calice Music Festival riservato alle band emergenti, con il concerto di Diodato.

Tutte le sere servizio navetta da Finalborgo (Porta Testa), operativo dalle ore 19 a mezzanotte. In caso di maltempo sono disponibili posti al coperto. L’evento è organizzato da I Zueni de Corxi con la collaborazione di altre associazioni cittadine e il patrocinio del Comune.

Finale Ligure. Per la rassegna “Teatro sul Sagrato 2018” va in scena “Into the Dust”, uno spettacolo – documento emozionante e coinvolgente. Le voci, le immagini e i dialoghi di quelle drammatiche ore riproposte e interpretate da Giorgio Borghetti e Andrea Walts Valsania per la regia dello stesso autore Andrea Walts Valsania.

La particolarità dello spettacolo è che per la prima volta viene raccontata su un palcoscenico la vera storia degli eroi dell’11 settembre 2001. Al pubblico vengono mostrati filmati e fatte ascoltare registrazioni inedite durante le quali gli attori interagiscono.

Lo spettacolo è presentato da I Feel Good e andrà in scena sabato 8 settembre alle ore 21:30 sul sagrato della Basilica San Giovanni Battista.

Loano. Nella frazione Verzi si svolge fino a sabato 8 settembre l’attesissima Sagra dell’Otto promossa dall’associazione Verzi Group con il patrocinio dell’Assessorato comunale a Turismo, Cultura e Sport. La sagra, organizzata in occasione festa patronale dedicata alla Natività di Maria, si svolgerà nel giardino delle vecchie scuole elementari.

Gli stand gastronomici apriranno alle 19:30. Il menù offrirà un’ampia scelta di specialità liguri: tra queste spicca la torta pasqualina realizzata con l’antica ricetta verzina. Si potranno inoltre gustare i ravioli, la polenta, la panissa fritta, i fugassin, la trippa, la salsiccia, i ravioli fritti, la punta di vitello e tanto altro. I dolci saranno una vera tentazione: budino alla panna e salame dolce. In una giornata “a sorpresa” nel menu farà capolino anche un piatto “a sorpresa” che renderà la scelta ancora più ghiotta e invitante.

Gli organizzatori hanno deciso di introdurre l’utilizzo di stoviglie biodegradabili: ciò contribuirà a ridurre notevolmente la quantità di rifiuti prodotta durante la tre giorni di manifestazione, con ovvie ricadute positive in termini ambientali.

Come di consueto, in occasione dei festeggiamenti per la Natività di Maria Vergine, sabato 8 settembre alle 17.30 si svolgerà la tradizionale processione religiosa. Dopo la messa, in programma dalle 17, la statua della Madonna dell’Otto e il piccolo Crocifisso partiranno dal sagrato della parrocchia, percorreranno le strade che collegano tra loro le varie borgate della frazione e infine raggiungeranno la piazza che ospita il monumento ai caduti. La processione sarà accompagnata dal concerto itinerante dall’Associazione Musicale Santa Maria Immacolata.

Il Comune di Spotorno, l’Associazione Commercianti e Raindogs House/Officine Solimano presentano la terza edizione del Children of the Beach Festival in collaborazione con Croce Bianca, Polisportiva Spotornese e Amici di Nella. Dopo The Winstons nel 2016 e Claudio Simonetti’s Goblin nel 2017 anche quest’anno il festival ospiterà sabato 8 settembre un programma musicale di altissima qualità che, come dimostrano anche le precedenti edizioni, viene offerta da band tutte italiane tra le più apprezzate all’estero.

L’edizione 2018 continuerà a mantenere un’anima puramente rock ma propone uno spettro sonoro più ampio: si andrà dal jazz contemporaneo e cinematico del GDG Modern Trio, all’extreme blues dei The Cyborgs, dall’hard rock possente dei Giuda al jamaican boogie degli The Uppertones.

A far da cornice all’evento la bella piazza della Vittoria, affacciata sul Golfo dell’Isola, dove troveranno spazio anche stand di street food ed espositori di dischi e poster per poter vivere appieno una giornata tutta dedicata alla grande musica.

Vado Ligure. Fino a domenica 9 settembre si tiene alla Fratellanza Segnese, in via Grillo, la Sagra dello Stinco e della Birra, dove si potrà gustare un ottimo stinco di maiale servito insieme ad ottima birra e tante altre specialità.

Gli stand gastronomici apriranno ogni sera alle ore 19, la domenica anche a pranzo alle ore 12.

In caso di pioggia sono disponibili posti al coperto.

Varazze ospita la Lanzarotto Cup “100 miglia dedicate allo scopritore delle Canarie”, prima edizione della regata d’altura organizzata dal Varazze Club Nautico, il centenario circolo velico gemellato con il Real Club Nautico di Arrecife, che partirà da Varazze l’8 settembre nello specchio acqueo antistante il molo Marinai d’Italia, dove le imbarcazioni faranno ritorno il 9 settembre dopo aver compiuto un percorso di 100 miglia sulla rotta Varazze – Gallinara – Portofino – Varazze.

La manifestazione si inserisce tra gli eventi celebrativi dedicati a Lanzarotto Malocello, il navigatore varazzino che all’inizio del XIV secolo compì una memorabile impresa. Con lui inizia la storia moderna dell’Arcipelago Canario. Sarà proprio lui a battezzare una di queste isole con il proprio nome chiamandola Lanzarotta, oggi Lanzarote.

Domenica 9 settembre alle ore 17:30 si terrà la premiazione presso la sede del Club Nautico.