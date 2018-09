RunRivieraRun rilancia la sua squadra di camminatori con la WalkRivieraWalk

Finale Ligure. Il mondo Asd RunRivieraRun, società sportiva di running di Finale Ligure, è in costante evoluzione sia sotto l’aspetto tecnico sia sotto quello sociale, con iniziative che spaziano dall’organizzazione di gare ed eventi in genere, all’Accademia della Corsa, a progetti sociali come Socializzazione e Benessere e la Biblioteca della Corsa, alla nascita dei Runners Club RunRivieraRun lungo la penisola diffondendo la filosofia dell’associazione sportiva, in crescita sia da un punto di vista numerico sia di eventi e manifestazioni dove il mondo della corsa e della camminata sono al centro di un progetto ambizioso.

L’Asd RunRivieraRun nasce nel gennaio del 2015 con il suo “zoccolo duro”, quello dei walkers, i camminatori, diversi dei quali parteciparono, nel novembre del 2015, alla Maratona di New York, con alcuni che a New York erano già stati presenti nel 2011, sempre camminando e sempre portando a termine la gara.

Da allora sono stati percorsi tanti chilometri di allenamenti e gare che hanno portato moltissime persone ad unirsi alla filosofia della ASD RunRivieraRun “Tutti al Traguardo, Tutti Vincitori“.

E’ quindi una conseguenza naturale che oggi venga presentata la WalkRivieraWalk, uno dei “polmoni” dell’Asd RunRivieraRun, dove il benessere e la salute vanno di pari passo per star bene con se stessi e con gli altri.

La WalkRivieraWalk è pronta per nuove sfide nel 2019, dalla Maratona della Gran Canaria del 27 gennaio, alla Maratona di Roma del 7 aprile alla Maratona di New York del 3 novembre; running e walking che si affiancano, esperienze che si condividono, velocità diverse, certo, ma la stessa voglia di mettersi in gioco, di arrivare e di raggiungere l’obiettivo.

Uno degli scopi principali della WalkRivieraWalk sarà quello di creare dei veri e propri gruppi, a diverse velocità, ma con un’unica mission: quella di migliorare la qualità della vita a qualsiasi età.

L’invecchiamento attivo è una delle priorità della ASD RunRivieraRun anche se, da due anni, è attiva la giovanile ASD RunRivieraRun (RunRivieraRun Young e, per i più piccoli, la RunRivieraRun Kids) che ha raggiunto ottimi livelli e risultati a livello nazionale.

Per informazioni sulla WalkRivieraWalk (e su tutto il mondo RunRivieraRun) è sufficiente scrivere a info@runrivierarun.it o telefonare allo 0196898607.