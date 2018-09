Villanova d’Albenga. Dopo la meritata pausa estiva le ginnaste bluarancio riprendono gli allenamenti, anche quest’anno nella splendida sede del palazzetto Piaggio a Villanova d’Albenga.

Il presidente Fabio Bandini, alla guida della storica polisportiva, a breve centenaria, si prepara per affrontare una nuova stagione agonistica nella speranza di poter ripetere gli ottimi risultati di quella appena trascorsa che ha visto l’US Villanovese conquistare il secondo posto nella classifica per società del campionato italiano Fgi acrosport ed essere premiata come Società Élite 2018 durante la cerimonia per lo sportivo dell’anno del comprensorio ingauno.

Foto 3 di 3





Confermato tutto lo staff tecnico guidato dall’inossidabile Nadia Ferrando, fondatrice della sezione ginnastica ormai 35 anni fa, coadiuvata anche quest’anno da Amina Tomasi, Marta Taverna, Marta Scrigna e Giada Ricotti.

“Squadra che vince non si cambia – dichiara Bandini -. Le nostre tecniche hanno dimostrato di essere un team affiatato e preparato. Nella nostra società insegnano solo tecnici e giudici Fgi, qualificati ed aggiornati. La formazione costante è una nostra priorità e una garanzia di serietà per chi ci affida i propri figli. A settembre inizieranno le tradizionali lezioni di prova ma, come sempre, le porte della palestra resteranno aperte per tutto l’anno per chi volesse avvicinarsi a questo fantastico sport”.

Commenta soddisfatta Nadia Ferrando: “Innanzitutto vorrei complimentarmi con le nostre ginnaste che si sono distinte nel finale di stagione. Nel campionato nazionale Uisp abbiamo conquistato un titolo nazionale e un numero entusiasmante di piazzamenti a podio in tutte le categorie in cui abbiamo gareggiato, mentre nella Turin Acro Cup, competizione internazionale per club, abbiamo conquistato l’accesso in finale con sei delle nostre ragazze, in una gara combattuta che ha visto la partecipazione di numerose combinazioni da tutta Europa”.

Di seguito i risultati delle ultime competizioni, nazionali e internazionali.

1a categoria

Duo junior Giada Bellantoni e Chiara Pittoli 2° classificate

Duo senior Beatrice e Francesca Dondi, 2° classificate

Trio Elena Tomati Ilaria Messuti e Giorgia Canalella 2° classificate

Duo Elena Tomati e Giorgia Canalella 3° classificate internazionale Ginevra cat. SN2

2a categoria

Duo: Anita Chiera e Sarah Scudieri 3° classificate

Trio: Anita Sarah e Martina Bua 3° classificate

3a categoria Etoile

Elisa Russo e Vittoria Bruno 3° classificate; 3° classificate finale nazionale L3 open

Marta Regge e Aurora Barbaria 4° classificate; 4° classificate finale nazionale L3 silver

L2Open FGI

Duo Sofia Ricci e Sara Geraci finaliste L2O; classificate internazionale Ginevra

Duo Chiara Messuti Giada Bellantoni finaliste L2 open FGI

Trio Sofia Ricci Chiara Messuti Sara Geraci 5° classificate finale nazionale L2 open

Campionato B

Trio Maria Chiara Gallo, Virginia Isoleri e Aurora Zambarino 2° classificate; 1° classificate internazionale Ginevra

Trio Marta Taverna Maria Chiara Aurora 6° classificate

L4 Silver Aurora Zavaglia e Gloria Bellantoni 2° classificate

Campionato C trio femminile Aurora Zavaglia Giada Lucarelli e Sofia Geraci 2° classificate

Coppia C Giada Lucarelli e Sofia Geraci 1° classificate Campionesse nazionali; 3° classificate Campionato Gold 10-16