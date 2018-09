Rifondazione Comunista sostiene il flashmob “Io sto con gli sfruttati” a Savona

Savona. La federazione provinciale di Savona del Partito della Rifondazione Comunista ha deciso di sostenere e partecipare al flashmob “Io sto con gli sfruttati” che avverrà a Savona sabato 8 settembre alle 11 in piazza Sisto IV a Savona.

Spiegano da Rifondazione: “Nel nostro paese sono in continuo aumento gli episodi di razzismo non solo verso giovani migranti da poco giunti, ma anche verso chi da anni ha iniziato un buon processo di integrazione arrivando anche ai cittadini italiani ‘colpevoli’ di avere il coloro della pelle diverso. Il governo minimizza questi episodi che invece devono scuotere fortemente la coscienza della nostra società: la giustizia e l’uguaglianza sono di tutti, e non ad uso e consumo di pochi”.

“In questi anni di crisi ci hanno derubato di miliardi di euro, finiti nelle tasche di pochi e costringendo milioni di persone a vivere peggio rispetto ai livelli pre crisi. Oggi più che mai gli sfruttati devono fare fronte comune contro chi fomenta la guerra tra poveri e incassa le ricchezze del paese”.