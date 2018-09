Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati, al Cesavo un seminario con le associazioni

Il Comitato Provinciale ARCI Savona invita tutte le SMS ed i Circoli aderenti a partecipare, martedì prossimo 18 settembre dalle ore 16, al “Seminario di orientamento e accompagnamento al “Regolamento Generale europeo sulla Protezione dei dati (GDPR)” organizzato dal Cesavo, Centro Savonese di Servizi al Volontariato, e dedicato alle associazioni di volontariato e promozione sociale.

Il Seminario si terrà martedì 18 settembre alle ore 16 presso la sede del Cesavo in via Nizza 10a – Savona ed avrà il seguente programma:

Contenuti

I dati: tipologia e trattamento

Informativa e consenso

Riservatezza e diritto all’oblio

Obiettivi del seminario

Fornire le indicazioni pratiche necessarie per mettersi in regola con la nuova normativa

Durata 2 ore circa

Docente dott. Marcello Falco

Per ragioni organizzative, si prega di comunicare la propria presenza entro e non oltre lunedì 17 settembre scrivendo a info@cesavo.it