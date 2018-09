Regione, 13 mln di euro per sviluppo delle aree forestali

Liguria. Approvato dalla giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Agricoltura Stefano Mai, l’incremento delle risorse finanziariper la sottomisura M8.05 rivolta agli “investimenti per aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione delle foreste” del Psr – Programma di sviluppo rurale 2014-2020.

“L’incremento della dotazione finanziaria – spiega l’assessore Mai – servirà ad andare incontro alle numerose richieste. Questa misura finanzia azioni importanti per il territorio, come il riequilibrio strutturale e specifico dei boschi, il miglioramento della funzione turistico ricreativa finalizzata alla valorizzazione di particolari aspetti botanici, naturalistici e paesistico-ambientali delle aree forestali, l’incremento della capacità di stoccaggio di anidride carbonica del soprassuolo e del suolo forestale, il miglioramento della fruibilità e della sostenibilità delle aree naturali, ad esempio la realizzazione e l’adeguamento della rete di accesso al bosco, come cantieristica, tracciati per le attività sportive, cartellonistica e segnaletica informativa, la predisposizione ai piani di gestione forestale o di piani di assestamento e utilizzazione dei patrimoni silvo-pastorali (piani forestali di terzo livello)”.

“L’incremento della dotazione finanziaria consentirà di finanziare azioni di contrasto e prevenzione degli incendi boschivi, quindi anche sulla viabilità forestale, sulle infrastrutture turistiche, ad esempio la cartellonistica utilizzate dai Comuni”.