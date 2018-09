Rari Nantes Savona, successo per il corso di formazione Personal Branding

Savona. Si è svolto con successo il corso di formazione Personal Branding, organizzato dalla Rari Nantes Savona.

La due giorni che si è tenuta nella Sala Rossa del Comune di Savona venerdì 21 e sabato 22 settembre ha visto la partecipazione di molti atleti e tecnici ma anche di semplici appassionati che hanno dato vita al primo esperimento del genere in Liguria, imparare a promuovere se stessi e la propria immagine sportiva utilizzando al meglio i social media. Ed al termine del corso è stato centrato sicuramente l’obiettivo di insegnare agli atleti ed ai tecnici le competenze necessarie per gestire in modo professionale il proprio profilo su Facebook e Instagram con l’obiettivo specifico di renderli uno strumento di personal branding.

Venerdì si è affrontato il tema “L’innovazione nelle metodologie di allenamento. Mente-Corpo-Team” con gli interventi di Alessandro Vergendo, preparatore mentale, Patrizia Giallombardo, ct della Nazionale italiana di nuoto sincronizzato, Claudio Mistrangelo, direttore tecnico Rari Nantes Savona, Rosarita Gagliardi, preparatore della respirazione, Mara Navarria, campionessa mondiale nella spada, Linda Cerruti, plurimedagliata campionessa di nuoto sincronizzato, Filippo Rinaldi, campione italiano Triathlon Cross, Costanza Ferro, plurimedagliata campionessa di nuoto sincronizzato.

Sabato, invece, si è entrati nel vivo con il corso di formazione Personal Branding degli atleti attraverso i social media tenuto dai docenti e collaboratori dell’Alta Scuola in Media Comunicazione e Spettacolo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano che si è offerto come spin off della proposta formativa del Master Comunicare lo sport alla sua seconda edizione per l’anno accademico 2018/2019.

La giornata è stata aperta dall’intervento di Michele Corti, presidente del gruppo ligure giornalisti sportivi, con la case history del progetto Stelle Nello Sport, giunto al ventesimo anno. Quindi, ha preso il via il corso che è stato tenuto tenuto da Nicoletta Vittadini, professoressa associata Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore Master Digital Communication specialist, Mattia Alessi, tutor del Master Comunicare lo sport, Silvia De Simone, tutor del Master Digital Communication specialist, Paola Abbiezzi, docente Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore didattico Master Comunicare lo sport.

L’evento è stato patrocinato da Comune di Savona, Provincia di Savona, Regione Liguria, Coni Liguria, Coni Savona, Stelle Nello Sport.

Sponsor della manifestazione sono stati TPL Savona, Conad delle Officine Savona, Farmacia La Torretta Savona, BioBio Savona, Falco Tende Savona, Apnea Evolution Asd d Marino Lagunare Udine, Sermedia Srl di Sara Morini Parma, Matrunita Mediterranea di Vado Ligure per avere fornito Bee Bad Energy Drink per l’evento.