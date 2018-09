Raffica di controlli dei carabinieri nelle zone della movida: denunce, patenti ritirate e sanzioni amministrative

Ponente. Nove persone denunciate, 14 patenti ritirate, cinque sanzioni amministrative, due persone segnalate alla Prefettura e 345 veicoli controllati. E’ il bilancio della notte di controlli a tappeto messa in atto dai carabinieri della Compagnia di Albenga, in collaborazione con il Nucleo Cinofili.

I controlli sono avvenuti in concomitanza dell’apertura delle discoteche presenti nel ponente savonese, con un elevato afflusso di giovani attirati dalla movida dei locali della riviera.

I militari, nell’ambito del servizio, che ha visto impiegati nove equipaggi con l’ausilio di apparati precursori, etilometri, una stazione mobile, e con il supporto di due unità cinofile un pastore malinois, di recente assegnazione, specializzato nell’inseguimento e nella cattura dei malviventi e un pastore belga per la ricerca di sostanze stupefacenti antidroga.

Entrambi i cani hanno vigilato per tutta la notte al fianco dei colleghi in uniforme, sul traffico che interessava l’intero asse viario in uscita dai locali notturni dalla Statale Aurelia Bis a via Piave, via Tiziano, via Michelangelo. Il servizio di ieri ha visto anche l’impiego per l’intero arco notturno di militari in borghese a bordo di moto che hanno fornito la necessaria cornice di sicurezza e monitoraggio di molte aree sottoposte a controlli, specie in piazza del Popolo, notoriamente uno dei punti più sensibili della Città.

L’attività di prevenzione straordinaria ha avuto, il principale merito di prevenire il fenomeno della guida in stato d’ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, riuscendo efficacemente a contenere gli episodi più gravi che purtroppo si registrano sulle strade della provincia soprattutto il fine settimana.

:Ecco il bilancio dei controlli: 14 patenti ritirate perché sorpresi alla guida dell’auto in stato di ebbrezza.

Nove persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Savona poiché alla guida dell’auto in stato di ebbrezza con tasso alcolemico penalmente rilevante, con l’immediato fermo o sequestro del mezzo. Il massimo rilevato è stato di quasi 2 mg/l per quell’utente, un cittadino del Principato di Monaco, è scattato il sequestro per confisca del proprio veicolo.

Cinque le persone sanzionate amministrativamente poiché alla guida dell’autovettura in stato di ebbrezza con un tasso di alcolemia compreso tra 0.50 e 0.80 mg/l. Le loro patenti di guida sono state contestualmente ritirate.

Due le persone segnalate alla Prefettura di Savona quali assuntori di stupefacente, poiché “fiutati” dal cane antidroga venivano trovate in possesso di modiche sostanza stupefacente e (hashish e cocaina) per uso personale. Uno di questi, viaggiava a bordo di autobus di linea proveniente da Andora: il soggetto ha mostrato inizialmente un atteggiamento tranquillo nella certezza evidentemente di non essere controllato a bordo di mezzi pubblici. Quando ha notato salire a bordo dell’autobus l’unità cinofila ha cominciato ad innervosirsi vistosamente rendendo fin troppo facile il lavoro del cane antidroga.

Ieri notte, sono stati ispezionati dai carabinieri tutti gli autobus in transito nei posti di controllo disposti all’interno comune ingauno. Pesanti sanzioni anche nei confronti di un cittadino sudamericano che, oltre a guidare in stato di ebrezza alcolica, circolava con patente extra unione europea scaduta. Per lui 5.000 euro di multa e ritiro della patente.

Quanto ai controlli stradali 345 veicoli sono stati sottoposti a controllo di polizia. 159 sono stati ispezionati dall’unità cinofila fuori e dentro l’abitacolo. Tutti le persone fermate hanno “soffiato” dentro al cosiddetto precursore per la verifica alcolemica preliminare.

Inoltre, nel corso del serrato controllo, sono state elevate contravvenzioni al Codice della Strada che hanno comportato una decurtazione complessiva di oltre 500 punti patente. I soggetti colpiti dai citati provvedimenti amministrativi rientrano quasi tutti in una fascia d’età compresa tra i 19 e i 42 anni.