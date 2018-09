Raccolta differenziata, il Comune “ingaggia” i volontari Anta: “Commineranno sanzioni per errato conferimento”

Borghetto. A Borghetto sono in costante aumento gli errori nel conferimento della spazzatura e gli abbandoni, con un’ovvia ripercussione negativa sul sistema di raccolta e smaltimento.

Per questo motivo, l’amministrazione comunale ha deciso di correre ai ripari. Come? “Ingaggiando” i volontari dell’associazione ambientale Anta, che già da tempo collaborano con l’ente comunale per dare supporto durante le manifestazioni e per monitorare il territorio.

“A partire da domani, – ha spiegato il sindaco Giancarlo Canepa, – i volontari di Anta, in maniera organizzata, svolgeranno un servizio di controllo accurato e, nel caso, commineranno le sanzioni a coloro che non conferiscono in modo corretto i rifiuti”.

“Nell’ultimo periodo in particolare c’è stato un ‘boom’ di abbandoni e si verificano sempre più spesso errori grossolani nel conferimento. Prima si poteva utilizzare la ‘scusa’ dei turisti e dei proprietari di seconde case, ma ora che la stagione estiva è finita non ci sono più ‘alibi’”, ha concluso il primo cittadino.