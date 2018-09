Raccavignale, allarme per un escavatore a fuoco: intervento dei vigili del fuoco

Roccavignale. Questa mattina, per cause ancora da accertare, un escavatore ha preso fuoco a Roccavignale, in località Pianissolo. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

L’allarme è scattato immediatamente e gli operai del Comune hanno tentato di estinguere in tutti i modi l’incendio che ha interessato la macchina operatrice, senza però riuscirci.

Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco di Cairo Montenotte che, dopo alcune ore di lavoro, sono riusciti ad avere la meglio sul rogo evitando che le fiamme si estendessero alla vegetazione circostante.