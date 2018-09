Quattro carrozze per un treno locale, un pendolare: “Passeggeri stipati come in un carro bestiame”

Da quando è crollato il ponte Morandi, a causa degli enormi problemi di viabilità e del conseguente spaventoso incremento del traffico veicolare, le autorità disincentivano i pendolari dall’utilizzo della propria automobile, caldeggiando il trasporto ferroviario.

Il nostro più sincero apprezzamento al dirigente di Trenitalia che stamani ha deciso di utilizzare un convoglio composto da ben 4 (!!!!) carrozze per il locale delle 08:20 da Savona a Genova Brignole, costringendo centinaia di persone a stiparsi come in un carro bestiame!

Da cittadini e contribuenti, siamo veramente stufi di essere amministrati da incapaci.

Il problema è che cambiano i governi e i parlamenti, ma le cose vanno sempre peggio…

A nome di tutti gli “ostaggi” che erano su quel treno

Duccio Buccicardi