Puzza e degrado a Lusingano, riaperta l’oasi ecologica: la protesta

Albenga. Protesta degli abitanti di Lusignano per la riapertura dell’isola ecologica ad Enesi, nell’albenganese, con il ritorno dei camion e dei cattivi odori.

“Dopo anni in cui purtroppo soprattutto in estate abbiamo respirato ogni giorno aria “puzzolente”, dovendo tenere le finestre chiuse, anche per i rumori dei camion, finalmente quest’ anno sembrava finita… E invece arriva Sat e riaprono…” afferma uno dei residenti di via Molino.

“Da alcuni giorni per noi è tornato l’incubo e forse la puzza è anche peggio di prima”.

“Non si era detto che il centro a Lusignano non era idoneo? In questa zona abitano anche tanti bambini che devono respirare questo schifo…” si lamenta ancora con rabbia l’abitante ingauno. “Tutti qui auspicano un’altra soluzione, siamo stanchi dei camion e della puzza continua…” conclude.