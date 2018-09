Pulizie straordinarie sull’Aurelia tra Alassio e Albenga: nuova lettera di Melgrati ad Anas

Alassio. “Hanno risposto a lettere di cittadini che segnalavano l’incuria e il degrado di strade e piazzole. Ma non solo hanno scritto falsità ma non hanno degnato di un minimo riscontro le numerose istanze pervenute dal Comune”. Marco Melgrati prosegue nell’attacco ai rappresentanti dell’Anas che, secondo il sindaco di Alassio, “non solo si sono completamente disinteressati del tratto di Aurelia Bis, ma rispondendo a taluni cittadini che avevano scritto ribadendo lo stato indecoroso di strada e piazzole, hanno indicato nel Comune di Alassio il colpevole dell’incuria”.

“Sull’Aurelia Bis e sul tratto tra Alassio e Albenga della Via Aurelia – sottolinea il Sindaco Melgrati – i responsabili sono loro. Non finirò mai di ringraziare gli Alpini che con il loro lavoro hanno restituito decoro alla galleria dell’Aurelia Bis, biglietto da visita della città di Alassio per quanto dall’autostrada raggiungono la Città del Muretto. Ancora una volta con il loro lavoro e la loro disponibilità hanno fornito un servizio importantissimo per la collettività alassina. Ma non può e non deve essere una regola. Chi è responsabile deve intervenire: l’Anas deve intervenire”.

“Così pure nel tratto di Aurelia che costeggia il mare tra Alassio e Albenga. In alcuni tratti altri privati, stufi di vedere accumularsi rifiuti a bordo strada sono intervenuti a loro spese con sfalci e pulizia, ma non è giusto. Trovo poi davvero vergognoso che rispondendo ai cittadini imputino ad altri loro responsabilità. Nell’ottica di una collaborazione costruttiva – conclude la comunicazione – vi chiedo di calendarizzare interventi periodici sulle strade di vostra competenza onde evitare il ripetersi di situazioni che non portano beneficio alcuno nè al Comune di Alassio, nè all’Anas”.