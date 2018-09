Pulizia di rii e torrenti a Quiliano, interrogazione della minoranza

Quiliano. Interrogazione della minoranza a Quiliano sullo stato di pulizia di rii e torrenti cittadini. E’ stata presentata dal gruppo di opposizione “Progetto Comune” e sarà discussa nel prossimo Consiglio comunale.

L’interrogazione, con finalità conoscitive, affronta il tema dell’attività di prevenzione attraverso la manutenzione e la realizzazione di regolari tagli di arbusti e della flora potenzialmente pericolosa presente nei torrenti e nei rii che impattano maggiormente con la sicurezza dei cittadini del territorio comunale.

La messa in sicurezza del territorio e in particolare dei torrenti Quiliano e Quazzola e dei rii minori a loro collegati è un elemento importante e significativo nella scala delle priorità del nostro Comune – affermano i consiglieri Nicola Isetta, Marco Manca, Nadia Ottonello e Americo Di Giovanni -. Ci stiamo approssimando alla stagione autunnale con relative possibili precipitazioni importanti”.

“L’attività di prevenzione è anche garantire le condizioni per il regolare deflusso delle acque attraverso l’attività di manutenzione e di regolari tagli di arbusti e della flora potenzialmente pericolosa presente nei torrenti e nei rii che impattano maggiormente con la sicurezza dei cittadini del nostro territorio comunale”.

“I consiglieri comunali chiedono al sindaco se sono stati effettuati sopralluoghi con i tecnici del Comune per verificare la situazione e, in caso affermativo, se sia stata effettuata una relazione tecnica specifica in merito e, nel qual caso , se è possibile averne copia. “Si chiede inoltre se sia stato predisposto un piano d’intervento specifico e con quali azioni e tempistiche sia stato programmato” conclude il gruppo di minoranza quilianese.