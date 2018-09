Proseguono i colloqui e arrivano nuove conferme: “Ikea aprirà in territorio albenganese”

Albenga. Una notizia che non ha ancora ricevuto conferme (ma nemmeno smentite ufficiali). E, anzi, continuano ad arrivare responsi positivi sulla possibile, futura apertura di uno store Ikea nel territorio albenganese.

Indizi che continuano a “cullare” le speranze del comprensorio che, attraverso i social network, ha espresso per la stragrande maggioranza parere più che favorevole al nuovo arrivo in terra ingauna.

I colloqui con gli aspiranti nuovi dipendenti, già avviati a Savona, proseguiranno anche la prossima settimana. E proprio da alcuni di coloro che hanno già inviato la propria candidatura sono emersi ulteriori dettagli sulla vicenda.

Stando a quanto riferito a Ivg.it, infatti, l’azienda avrebbe ribadito la volontà di espandersi con un nuovo punto di vendita in territorio albenganese (ancora mistero sulla location, con le aree ex Sanzone in “ribasso” e il Polo 90 che potrebbe rappresentare la soluzione ideale), ma non solo.

L’azienda avrebbe anche palesato la propria volontà di impiegare i nuovi aspiranti assunti in un tirocinio nello store di Genova, salvo poi spostarli, una volta terminati i lavori, nel nuovo punto vendita del Ponente ligure.