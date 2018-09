Ponente. Si è svolta questa mattina alle 10 in Regione l’apertura delle offerte tecniche relative al bando di gara per l’affidamento a privati della gestione degli ospedali San Giuseppe di Cairo Montenotte e Santa Maria della Misericordia di Albenga (Lotto 2) e Saint Charles di Bordighera (Lotto 1).

Nel corso della riunione in seduta pubblica della commissione giudicatrice del bando sono state aperte le “buste” con le offerte tecniche dei tre soggetti che hanno deciso di partecipare: per il lotto 2, quello savonese, si tratta del Policlinico di Monza e dell’Istituto Ortopedico Galeazzi (gruppo San Donato, Milano), mentre per l’ospedale di Bordighera in campo c’è solo un raggruppamento di imprese costituito da Maria Cecilia Hospital (Cotignola, provincia di Ravenna) e Iclas (Rapallo), due strutture del gruppo Villa Maria (Ravenna).

Le offerte tecniche verranno esaminate e valutate in un secondo tempo in seduta riservata. “La documentazione è molta e va letta attentamente – spiega il presidente della commissione, Giorgio Sacco – Le tempistiche dipenderanno dalla ‘facilità di lettura’, ma presumibilmente ci vorrà qualche mese. Oggi la commissione stabilità un calendario, cercheremo di fissare incontri con cadenze fisse e ravvicinate. Conto di riuscire a chiudere i tempi per la fine dell’anno, salvo qualche imprevisto: problemi ce ne sono sempre, anche di tipo logistico”.

La precedente riunione in seduta pubblica si era svolta il 9 agosto scorso con l’apertura delle buste e l’ammissione delle tre domande di partecipazione. Il bando prevede la gestione in regime di concessione dei tre presidi, per una durata di sette anni, prorogabili per ulteriori cinque: “Le tre strutture – ricordano dalla Regione – resteranno pubbliche ma verranno gestite dal soggetto privato sotto controllo pubblico e senza costi aggiuntivi per i cittadini, con la garanzia della tutela occupazionale dei dipendenti oggi impiegati nei tre ospedali”.

L’avviso pubblico della Regione Liguria era stato pubblicato il 23 febbraio scorso, non senza polemiche da parte sindacati e sindaci che si sono battuti contro la privatizzazione dei rispettivi nosocomi territoriali, chiedendo garanzie su servizi sanitari e occupazione.

Nonostante lo slittamento della scadenza per la presentazione delle domande (dall’11 giugno al 3 luglio) e salvo imprevisti strada facendo, la gara dovrebbe essere aggiudicata entro il prossimo autunno, con la firma del contratto tra la Asl competente per territorio e il soggetto privato vincitore del bando di gara. Secondo le stime previste la riapertura dei tre pronto soccorso potrà avvenire entro la prima metà del 2019.