Priamar, Dario Roso:”Xhuri è la ciliegina sulla torta di un mercato importante”

Savona. La Priamar conclude una interessante campagna di rafforzamento, assicurandosi il diritto alle prestazioni sportive del difensore Gledi Xhuri, prelevato dallo Speranza.

Mister Dario Roso è decisamente ai sette cieli e non fa niente per nasconderlo: “Sono molto soddisfatto, abbiamo fatto una vera e propria rivoluzione – afferma il bravo mister savonese – il lavoro per assemblare tanti nuovi giocatori è tanto, ma la disponibilità mentale e fisica dei giocatori negli allenamenti mi sprona al massimo”.

Presenta, ai lettori di Ivg, gli acquisti di questa sezione estiva della Priamar…

“Oltre al sopracitato Xhuri, sono arrivati il portiere Calcagno (prelevato dal Sassello), i difensori Saturni (ex Veloce), Kelvin e Robin Siri, arrivati rispettivamente da Letimbro e Varazze; l’esterno Bardhi (ex Speranza), i varazzini Colombi e Melica, Iurato (dalla Stella Sestrese), Bozano (ex Albissola e Santa Cecilia), Velez (dal Quiliano)”.

Tanti indizi (leggi acquisti) sono la prova dell’ambizione della Priamar di disputare una stagione di alto livello, in tanti vi indicano come la squadra da battere… al di là della scaramanzia… accettate il ruolo di favoriti al successo finale?

“Il calcio è uno sport irrazionale, spesso i pronostici estivi vengono ribaltati, noi crediamo di aver allestito una rosa di giocatori in grado di poter lottare per il primato, il nostro obiettivo minimo è quello di migliorare il piazzamento dello scorso campionato, che ci ha portato a conquistare l’accesso ai play off…”.