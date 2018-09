Presidio Antifascista a Villapiana, Arci chiama i savonesi: “Dimostriamo la contrarietà alla sede di Casapound”

Savona. Arci Savona partecipa ed invita tutti i savonesi a partecipare al Presidio Antifascista, organizzato dal Coordinamento Antifascista Savona, che si svolgerà oggi, sabato 1° settembre, nel quartiere di Villapiana. Il punto di ritrovo è fissato alle 18 all’altezza del civico 39r di via San Lorenzo. “Tutti e tutte insieme per dimostrare la nostra contrarietà all’apertura della sede di casapound” dicono da Arci Savona.

“Tutti e tutte insieme per fermare il virus dell’intolleranza trasmesso in maniera subdola attraverso opere di solidarietà, rivolte solo a italiani, aventi lo scopo di divulgare i e disvalori fascisti e la guerra fra poveri” ribadisocno gli organizzatori dell’evento nel volantino della manifestazione.

“Le basi sociali aderenti Arci sono quotidianamente impegnate in attività basate sulla solidarietà – che non ha nazionalità e colore, sull’inclusione, sulla giustizia sociale e sulla partecipazione attiva dei cittadini, elemento indispensabile, assieme alla cultura e alla conoscenza, per sconfiggere il rigurgito fascista e razzista. Speriamo che molti e molte savonesi decidano di partecipare all’evento odierno” concludono dall’Arci.