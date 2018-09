Presepe degli Abissi delle Albisole, tutto pronto per l’immersione della Sacra Famiglia

Albisole. Si avvicina a grandi passi il momento dell’immersione del Presepe degli Abissi delle Albisole. Dopo la presentazione delle statue (opere a grandezza naturale realizzate dagli artisti Laura Romano, Ylli Plaka, Ivan Cuvato e Damiano Rossello) tuttora esposte nella chiesa Stella Maris di Albisola Superiore, l’associazione che gestisce il progetto, sta per procedere al collocamento della Sacra Famiglia sul fondale prospicente le due Albisole. Dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie, di recente una importante azienda pugliese ha donato i grossi tubi che saranno piantati per ben 6 metri nel fondale sabbioso e sui quali verranno fissate le statue.

“Per la realizzazione concreta del progetto mancano ancora una parte dei fondi necessari a coprire le spese vive per i lavori sottomarini – spiegano dall’associazione “Il presepe degli abissi delle Albisole” – Diverse aziende hanno offerto la loro collaborazione, i due comuni hanno stanziato contributi ma il traguardo necessario non è stato ancora raggiunto. A breve dovrebbe partire un crowdfunding mirato, ossia una raccolta fondi attraverso internet per raggiungere la cifra finale. Tuttavia un grosso aiuto è arrivato dai bagni-discoteca Golden Beach che venerdì sera, a chiusura della stagione estiva, organizza una grande cena a buffet con l’obiettivo di raccogliere una consistente cifra per sostenere il progetto. La cena, ampiamente pubblicizzata sul territorio delle Albisole, avrà un costo di partecipazione di 25 euro a testa ma di questa cifra ben 10 euro saranno destinati alla realizzazione del Presepe degli Abissi”.

“L’iniziativa ha avuto un forte richiamo sul territorio tanto che si prevede la partecipazione di alcune centinaia di persone. Saranno presenti naturalmente i rappresentanti delle due amministrazioni comunali con il sindaco Orsi in testa, i vertici dell’Associazione, il presidente e dirigenti dell’Associazione Bagni Marini, un nutrito gruppo di Pescatori Dilettanti e molti cittadini comuni. Chi volesse partecipare può ancora prenotare attraverso il numero di telefono 3475918364”.